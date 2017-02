‘Packs’, el nuevo riesgo para menores en la red

Cargando

Los ‘packs’ son una nueva modalidad de difundir pornografía en Internet, que involucra principalmente a menores de edad, advirtió Adán Herrera Hernández, comandante de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte.Se trata de paquetes de fotografías eróticas y comprometedoras de menores enviadas a otros adolescentes que además son compartidas en las redes sociales, informó el funcionario.‘Pasar el pack’ o ‘el zelda’ es una frase que cada vez se lee más en Facebook y otros foros que publican enlaces o ‘links’ desde los que se pueden descargar carpetas con imágenes pornográficas caseras.La mayoría son fotos de menores que confiaron en sus parejas y permitieron que las fotografiaran o incluso ellas mismas se las tomaron.Herrera Hernández dijo que aunque esta modalidad no es exclusiva de los menores de edad –los más involucrados son estudiantes de secundaria o preparatoria–, se busca que las actividades preventivas se enfoquen en ellos.Comentó que este hecho puede judicializarse bajo el delito de trata de personas, que tiene una pena de entre 15 a 30 años de prisión en el estado de Chihuahua.Destacó que de noviembre de 2016 a la fecha tienen 15 carpetas de investigación en donde menores de edad están involucrados por enviar, pedir, propagar y exhibir el ‘pack’.“Estos casos han repuntado, de tener cero carpetas ahora tenemos 15 y es algo que nos preocupa”, afirmó el funcionario.Refirió que hasta el momento los casos están bajo investigación y no se han concretado ninguna sanción por dicho acto.Herrera Hernández indicó que el año pasado se suscitó el suicidio de un adolescente porque una de sus fotografías con tono sexual fue publicada en las redes sociales.Aunque no se dieron a conocer más detalles sobre el hecho, reiteró que el ser exhibido puede ocasionar un grado severo de depresión o hasta quitarse la vida.Es por ello que la unidad ha iniciado un nuevo proyecto de prevención para evitar que los menores compartan este tipo de fotos.Ayer impartieron pláticas informativas a alumnos y padres de familia del Colegio Juárez, ubicado en la calle Hacienda de la Paloma casi con Francisco Villarreal Torres.Las exposiciones se realizaron con los adolescentes que cursan secundaria, quienes serán los encargados de replicar lo aprendido con los estudiantes de primaria. Los elementos de la Fiscalía regresarán al plantel el próximo viernes para evaluar la manera en que llevaron la información a otros menores.Lizeth González, madre de uno de los estudiantes, participó ayer en el foro informativo y dijo desconocer las modalidades del “pack” o el “sexting”, otra práctica que consiste en enviar mensajes de tono erótico.“Es muy importante que estemos al pendiente de las redes sociales, a veces uno no tiene tiempo para revisar lo que están viendo pero es trascendental saber qué es lo que hacen en Facebook”, expresó.Dijo que ella ha optado por revisar el historial de Internet de su hijo, además de revisar las conversaciones con sus amigos en las redes sociales.Herrera Hernández advirtió que las fotografías eróticas que se toman los menores pueden caer en manos de personas dedicadas a la trata de blancas.“Es importante que los muchachos estén enterados de todas las consecuencias que puede traer en enviar este tipo de imágenes”, dijo.Además solicitaron el apoyo de los padres de familia para que sean cuidadosos en el acceso a Internet que tienen los menores. (Maricela Morones)• Los ‘packs’ son fotografías caseras de tono sexual principalmente de menores de edad, compartidas en redes sociales y disponibles para descargar en paquete.

