Pugnan jueces por control de Ciudad Judicial

El jueves pasado, la mayoría de los resolutores suspendieron audiencias para llevar a cabo una junta en la que los juzgadores provisionales plantearon la necesidad de que haya dos grupos o bloques de jueces y pidieron que Villar Chavarría coordine el equipo que pretenden generar.Pero Juárez Castro impidió la votación señalando que él fue electo apenas el pasado 23 de noviembre por mayoría de voto incluidos los impartidores de justicia que ahora proponen que se formalice un nuevo grupo coordinado por Villar Chavarría.A las 14:00 horas del jueves pasado inició la junta e inicialmente estaba previsto que el punto a tratar era homologar criterios jurídicos, pero al hacer uso de la palabra el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez habló en nombre de los provisionales para señalar que se hace necesario contar con dos equipos de trabajo y por tanto dos coordinaciones, así lo informaron varios jueces que asistieron a la reunión.Al parecer antes de esa junta, Gilberto Almeida secretario de la Primera Sala Penal Regional de Ciudad Juárez sostuvo una junta con los jueces provisionales por instrucciones del titular de la Sala, Marco Tulio Cano Corral, en la que se trató de consolidar un bloque de jueces que estén coordinados por Lorenzo Villar Chavarría.“El magistrado Marco Tulio Cano está apoyando la propuesta de tener un grupo de jueces coordinados por Villar para mantener el control.“La verdad es que Villar Chavarría no quiere dejar la coordinación, está haciendo grilla para conformar un grupo, un equipo de jueces porque se citó para afinar criterios jurídicos y salieron con otro tema”, expuso uno de los jueces quien pidió mantenerse en el anonimato por no estar autorizado para hablar con la prensa.Los resolutores consultados indicaron que el beneficio que pueden obtener los juzgadores provisionales –nombrados así porque no han sido ratificados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado ni pasaron por un proceso de selección que incluyó exámenes de oposición y cursos– es en cuanto a la distribución y organización del trabajo.“Villar Chavarría estuvo tres años en la coordinación y es obvio que los jueces provisionales estuvieron beneficiándose porque les asignaban las audiencias fáciles, no los cargaban de trabajo, se iban temprano y llegaban tarde; muchos de los provisionales son de Chihuahua o de otros municipios y los viernes se iban temprano y los lunes llegaban tarde y ahora con Apolinar el trabajo se distribuye por igual”, afirmó una juez.Además refirieron que el actual coordinador, Apolinar Juárez Castro, tiene muchos proyectos para mejorar la administración del Tribunal de Control que está representado por unos 17 jueces, pero un grupo de juzgadores lo está bloqueando.Esta situación es similar a la que ocurre en el Pleno del TSJ donde hay una pugna interna por inconformidades y acusaciones entre magistrados que integran el Pleno ya que mientras unos se quejan de división otros exigen respeto, denuncian irregularidades y sumisión ante el titular del Poder Ejecutivo.La próxima junta de los jueces de Control del Distrito Judicial Bravos –con cabecera en Ciudad Juárez– quedó programada para el siguiente miércoles.bcarmona@redaccion.diario.com.mx

