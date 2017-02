Urge fiscal cruzada contra venta de droga

El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, urgió a las corporaciones poliaciales a una cruzada en contra de los puntos de venta de la droga y la atencion a su consumo, para frenar la violencia que azota de nueva cuenta a la ciudad.El responsable de la institución persecutora del delito afirmó que no solo es el tráfico de drogas al menudeo la causa de la violencia en esta frontera, sino que es “la complicidad de autoridades lo que ha detonado lo que ahora estamos viviendo”.El arranque violento del mes de febrero, que registró nueve asesinatos solo el fin de semana, es consecuencia de la venta de drogas en la ciudad, aseguró Peniche Espejel.“Mientras no se frene el consumo (de drogas) se seguirán multiplicando los vendedores y la disputa por el territorio de venta, en especial el cristal”, declaró.Y aunque esta versión es la misma que Fiscalía General del Estado (FGE) a sostenido en la última década, tiempo en el cual Peniche Espejel fungió como delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), aseguró esto se debe a que el consumo de drogas no se reduce.Reconoció que el problema es complejo. “Y es necesario pensar que en los últimos tres años la complicidad de autoridades fue lo que detonó lo que hoy estamos viviendo”, dijo el fiscal sin precisar a qué autoridad se refería.Cuestionado respecto a la labor realizada al frente de la Fiscalía en la Zona Norte en el combate al delito, particularmente el de homicidio doloso que mantiene un alza permamente, el fiscal destacó que “en el tema de seguridad es importante el papel de las policias municipales” en la prevención del delito.“El problema sigue siendo el mismo. El narcomenudeo. Hay relación en varios de los homicidios registrados. El consumo y venta del cristal es el común denominador en muchos de los hechos”, puntualizó.Ante el repunte en la violencia, el Noveno Regimiento de Caballería Motorizado modificará la participación de oficiales en las Bases de Operación Mixta (BOM), dijo el general Bernardo Ramírez García.El jefe militar señaló que la situación es preocupante y buscarán evitar que se salga de control, por lo que anunció un replanteamiento al trabajo conjunto con las autoridades civiles. (Con información de Daniel Domínguez / El Diario)

