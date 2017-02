Conecta JMAS 100 casas a la red general

La silleta es la pieza que conecta la línea domiciliaria con la red general y con frecuencia se tapa por los minerales que contiene el agua, lo que reduce sustancialmente el abasto a las viviendas.Este operativo se realizó con el propósito de dar atención los reportes de “tomas tapadas” que se tienen registrados en el sistema, agregó. El trabajo consistió en hacer una apertura en el pavimento de aproximadamente un metro cuadrado y luego cavar sobre la red general.En seguida, se procede a hacer la preparación y cambio de silleta de fierro vaciado por una de bronce, material que no presenta los mismos problemas que el anterior.Además se instalan algunas piezas, se hace una prueba de presión hasta el medidor y finalmente se cierra la excavación, explicó.Los trabajos fueron realizados en horario de 8:00 a 18:00 horas, por decenas de empleados del Departamento de Mantenimiento de Operación y Redes de la JMAS.Los beneficiarios fueron residentes de las colonias La Cuesta, El Jarudo, Lomas del Rey, Infonavit Aeropuerto, Colinas de Juárez, Urbi Granada, la Presa, Nuevo Hipódromo y Aeropuerto.También de Vistas del Valle, , Oasis, Granjas de Chapultepec, Bellavista, Centro, Cuauhtémoc, Hidalgo, Margaritas, Ex Hipódromo, San Ángel, Fuentes del Valle, Villahermosa, El Cid y Olmos.“Cabe mencionar que estos trabajos permitirán que la toma de agua tenga la presión necesaria en los domicilios que han reportado no tener presión en las instalaciones interiores”, informó la JMAS.Para este operativo se programó hacer 100 cambios de silletas con 11 cuadrillas de empleados, agregó.Esto significó una gran actividad por parte de 68 empleados y la utilización de cuatro retroexcavadoras y tres camiones de volteo, informó.hcarrasco@redaccion.diario.com.mx

