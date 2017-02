Denuncia empresaria hostigamiento de ministeriales

La empresaria Adriana Ríos Acosta, propietaria de la Funeraria Ríos, manifestó su temor ante lo que considera el hostigamiento que sufre por parte de policías ministeriales, tras hacer pública la agresión que sufrió en su negocio por elementos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida (UEIDCV).Luego de presentar la denuncia por el delito de abuso de autoridad contra la agente de apellido Luevanos y quien resulte responsable, dijo sentirse amenazada y hostigada por parte del personal de la Fiscalía General del Estado, que a pesar de tener la evidencia aún no procede contra la investigadora implicada en su arresto ilegal.“Me he sentido amenazada y hostigada, han acudido a casa de mi madre, a mi domicilio, al negocio en unidades de la Ministerial, yo no sé qué más quieren”, cuestionó.La familia Ríos ha sufrido el asesinato de varios de sus integrantes, sin embargo, ninguno de los crímenes ha sido esclarecido por la autoridad investigadora, por eso la empresaria cree que el ataque que sufrió quedará impune pues proviene de la autoridad.“Espero que sí nos hagan justicia porque siempre que hemos pasado por una situación difícil nunca hemos tenido respuesta de las autoridades; me siento revictimizada porque aparte de ser víctima de la delincuencia organizada, ahora soy víctima de las autoridades y para mi es mayor temor”, dijo impotente la denunciante.Ríos Acosta fue arrestada la semana pasada sin mediar una orden de aprehensión en su contra por órdenes del comandante de la UEIDCV.Ella exhibió el video al momento de su captura y su abogado procedió a presentar la denuncia de hechos, sin embargo, hasta el momento el Ministerio Público no le ha dado a conocer resultados de las investigaciones a pesar de las pruebas que aportó.“No me han hablado de Asuntos Internos, ellos quedaron de mandarme seguridad y no he recibido nada”, agregóDescartó que las unidades que han pasado por su casa, su negocio y la vivienda de su familia sean parte de la seguridad que le ofrecieron, ya que no se han reportado con ella.La empresaria dijo que lo más grave de esta situación es el estado de indefensión en el que ha quedado junto con su familia, pues además del daño físico que sufrió, ahora sufre el daño psicológico al vivir en constante terror de ser nuevamente detenida, golpeada y amenazada por los policías ministeriales y que no pase absolutamente nada.Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer públicamente la situación laboral de los elementos implicados en este caso de probable abuso de autoridad.lsosa@redaccion.diario.com.mx