Hasta por trastorno del humor mueren juarenses

A estos hombres y mujeres les ‘quitaron’ la vida afecciones como la demencia, los trastornos del humor, la esquizofrenia, la epilepsia, el síndrome de dependencia del alcohol, la obesidad, el Alzheimer, la depleción del volumen, el Parkinson, la micosis, las infecciones en los huesos e incluso el retraso mental.Al menos eso es lo que reporta el listado de las principales causas de defunción elaborado por la Secretaría de Salud con base en la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE) décima revisión, un sistema de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que los médicos utilizan para fines estadísticos relativos a la morbilidad y a la mortalidad.La base de datos, que contabiliza todos los decesos ocurridos durante el año pasado, muestra que, por ejemplo, sólo uno de 6 mil 412 fallecimientos está asociado con el retraso mental y se produjo en un hombre de entre 35 y 39 años.También exhibe que la esquizofrenia, los trastornos esquizotípicos y los trastornos delirantes rodearon los decesos de un hombre y una mujer de entre 30 y 34 años, y el de otra que tenía entre 75 y 79.Padecimientos como los anteriores no constituyen por sí mismos las causas directas de las defunciones, sino que están asociados con otros factores, circunstancias o complicaciones que sí son los responsables, explican médicos familiares de una institución del Sector Salud local.Por ejemplo, refieren los especialistas, la ausencia de cuidados externos de persona con Alzheimer podría llevarla a dejar de ser capaz de satisfacer sus necesidades vitales, lo que constituiría un factor indirecto que le quitaría la vida.Por ese motivo, en este caso la causa de la muerte que aparecería en el certificado de defunción sería ese trastorno.Sin embargo, el hecho de que la Secretaría de Salud reporte como causa de muerte este tipo de condiciones sorprende a Lorenzo Soberanes Maya, miembro del Colegio de Médicos de Ciudad Juárez y uno de sus antiguos presidentes, quien percibe ese concepto en un sentido estricto.“Pudieran ser causa de suicidio, pero no de muerte”, sostiene. “La muerte es la falla múltiple de corazón, pulmones y cerebro. Las enfermedades generan alteraciones de esos órganos y es cuando se genera la muerte. Los que se mencionan no generan una afectación orgánica sistemática como para generar por sí mismos la muerte”. (Fernando Aguilar / El Diario)Causas de muerte menos comunes en 2016 (número de personas)•Epilepsia: 26•Síndrome dedependenciadel alcohol: 26•Obesidad: 22•Alzheimer: 21•Depleción del volumen (pérdida de agua y sales, que no es lo mismo que la deshidratación): 11•Parkinson: 8•Demencia: 7•Trastornos del humor: 4•Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes: 3•Micosis (infección por hongos): 1•Osteomielitis (infección bacteriana de los huesos): 1•Retraso mental: 1•Enfermedades del corazón: 1,248•Diabetes mellitus: 918Fuente: Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) de la Secretaría de Salud a través del sistema Infomexfaguilar@redaccion.diario.com.mx

