Asesinados, responsables de atropellar y matar a pareja

A casi tres años de un accidente fatal ocurrido en la avenida Manuel Gómez Morín en el que una pareja falleció al ser arrollada, Alejandro Rentería Arreola y Jorge Alberto Delgado Fajardo –conductor y copiloto del vehículo responsable– fueron asesinados en el interior de distintos bares, trascendió.Aunque oficialmente las víctimas de la masacre en la plaza Los Portales no han sido identificadas, de manera extraoficial los investigadores dieron a conocer los nombres de dos de las personas.El archivo periodístico establece que el chofer, Alejandro Rentería Arreola, fue asesinado el pasado 7 de octubre a las 23:30 horas en el bar Tres Cantinas, ubicado en la avenida Manuel Gómez Morín en el interior de la plaza comercial Cuquita.En el lugar también fueron privados de la vida Héctor Daniel Carreón Zúñiga y Adrián Vargas Contreras, de acuerdo con los datos proporcionados anteriormente por la Fiscalía General del Estado (FGE).En este caso fueron detenidos como presuntos responsables Mario Alberto Gómez y Joel Martínez Lozada, según el archivo periodístico, presuntamente cuando Gómez y Martínez Lozada “en compañía de varios sujetos más aún no identificados y una vez al estar en el interior del bar y al haber reflexionado acerca del delito que estaban por cometer –esto por medio de la acechanza– se acercaron hasta donde se encontraban las víctimas Héctor Daniel Carreón Zúñiga, Adrián Vargas Contreras y Alejandro Rentería Arreola disparando ambos en contra de la humanidad (de las víctimas) y privarlos de la vida”, dijo la fiscal que los acusó ante el Tribunal de Control.El mismo modo fue empleado para asesinar a Jorge Alberto Delgado Fajardo y sus amigos casi cuatro meses después.La noche del domingo en la Plaza Los Portales fue ejecutado Jorge Alberto Delgado Fajardo, identificado en forma extraoficial por sus familiares y quien, de acuerdo al archivo periodístico, era el copiloto y amigo de Alejandro Rentería.Junto a Delgado Fajardo fallecieron Daniel Alejandro Delgado Huerta y otro hombre aún no identificado de manera oficial. Trascendió que las victimas eran estudiantes de la carrera de Odontología de la UACJ, versión que no ha sido confirmada por la máxima casa de estudios por ser día inhábil.Las notas informativas publicadas en 2014 indican que Alejandro Rentería Arreola recibió de regalo de cumpleaños un automóvil Nissan 350-Z, azul, modelo 2004, con matrículas BGM507 del estado de Texas y era acompañado por Jorge Alberto Delgado Fajardo, cuando atropelló y mató a Eduardo Onésimo Porras y a Carolina Ortiz.El guiador omitió un deber de cuidado al manejar arriba de los límites de velocidad permitidos en la avenida Manuel Gómez Morín y bajo los influjos del alcohol.Según la acusación formulada por el agente del Ministerio Público por el delito de homicidio imprudencial ocurrido el 16 de febrero de 2014, Alejandro Rentería Arreola era acompañado por Jorge Alberto Delgado Fajardo, cuando iba sobre Manuel Gómez Morín de poniente a oriente y metros antes de llegar al cruce con Pedro Rosales de León intentó rebasar otro automotor por el lado izquierdo.El cuerpo de Eduardo Onésimo Porras quedó a 17 metros del lugar donde se encontraba, sobre unos arbustos y Carolina Ortiz a 28 metros, tirada sobre Pedro Rosales de León, dijo la fiscal.Los peritos de Tránsito establecieron que la unidad circulaba a 140 kilómetros por hora.

