Desmiente Cobach aquí despidos injustificados

Eduardo Limón Alonso, director de Cobach Zona Norte, informó que fueron despedidas 25 personas a quienes se les terminó el contrato desde el pasado 15 de enero.En un desplegado el Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Staacobach), denunciaron a la coordinación general de los planteles de tener una política represora por una supuesta serie de despidos.En el documento dirigido al gobernador Javier Corral Jurado, señalaron que hay personas que tenía cinco años de antigüedad bajo interinato y fueron despojados de la plaza provisional.Ante estas acusaciones, Limón Alonso solicitó a los inconformes indicar los nombres de empleados que tenía la antigüedad que dijeron.“Eso no es verdad, nosotros les hemos pedidos que nos digan nombres, al menos en la Zona Norte no hay quien tenga esa antigüedad. Aquí no hubo despidos, aquí se venció el contrato y ya no se renovó”, explicó el titular.Comentó que esto forma parte de ajustes presupuestales que se realizan en las diversas dependencias estatales.Expuso que en planteles con varias personas que realizaban la misma labor, fueron reubicadas para desempeñar otras acciones.“Por ejemplo en la coordinación había mucho personal y optamos por enviarlos a otros bachilleres”, indicó Limón Alonso.Destacó que la administración anterior tuvo un gasto excesivo en eventos y actividades escolares, y se busca dejar de hacerlo. En el desplegado informativo del sindicato, mencionan que la coordinación realizó contrataciones contraponiéndose a su lema de austeridad.Esta información fue negada por Limón Alonso. “No hemos realizado contratos, sólo reajustes del personal que ya estaba”, argumentó.La pugna entre Staacobach y Cobach se ha mantenido por diversos motivos, la primera de ellas fue por la falta de pago del bono anual.mmorones@redaccion.diario.com.mx

