Universitarios, los 3 ejecutados en restaurante-bar

Tres estudiantes universitarios fueron asesinados la noche del domingo pasado en el interior del negocio Taquería y Cantina La N.4 de la Plaza Portales, ubicada entre el bulevar Tomás Fernández y la calle De los Portales, del fraccionamiento Jardines Campestre.Las víctimas son Jorge Alberto Delgado Fajardo, estudiante de Gastronomía; Adrián Moreno Quiñónez, alumno de Quinesiología en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y Daniel Alejandro Escalona Delgado, de la Universidad TecMilenio Campus Juárez, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).El fiscal general César Augusto Peniche Espejel atribuyó el triple homicidio a la disputa por el control del narcomenudeo derivado del cristal.“Son parte de una nueva generación de pandillas antagónicas que se están exterminando entre ellas”, agregó personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM).La FGE informó que el blanco del ataque era Jorge Alberto Delgado Fajardo, a quien identifica como el líder del grupo de narcomenudistas “Los Aztecas”.Agregó que de este grupo formaban parte Alejandro Rentería Arreola, Héctor Daniel Carreón Zúñiga y Adrián Vargas Contreras, asesinados el pasado 7 de octubre en el bar Tres Cantinas.Por este triple crimen fueron detenidos como probables responsables Mario Alberto Gómez y Joel Martínez Lozada, supuestos integrantes de la pandilla “Los Aztecas”, según el archivo periodístico.La FGE señala que los recién asesinados tambien estaban relacionados los hermanos Ramón y Edgar Sepúlveda Carrillo, alumnos de la Universidad Cultural de Ciudad Juárez y del Community College en El Paso, asesinados en diciembre de 2016 en la colonia Fidel Velázquez.Por el doble homicidio fue detenido Refugio Vladimir Sánchez Galaviz, alias ‘El Spar’, quien se declaró inocente al afirmar que el día y a la hora que ocurrieron los hechos se encontraba cenando con su familia.“La persona que mataron ayer, Jorge Alberto Delgado Fajardo, era el líder del grupo de narcomenudistas del que formaban parte las víctimas del bar Tres Cantinas. Los detenidos refirieron la disputa por el control del narcomenudeo derivado del cristal”, aseguró ayer un agente del Mnisterio Público relacionado con el caso.De acuerdo con agentes municipales que acudieron a la escena del crimen, el triple homicidio se reportó más de media hora después, pese a que la plaza se encuentra siempre resguardada por personal de seguridad privada fuertemente armado.Expusieron que de acuerdo con los videos de las cámaras del negocio, el hecho ocurrió a las 22:20 horas, sin embargo fue reportado a las 22:57 horas, cuando la escena del crimen ya estaba contaminada y los testigos se habían retirado del lugar.Según lo que se observa, el multihomicidio fue perpetrado por dos hombres con ropa oscura y dispararon a corta distancia contra las víctimas con armas cortas calibre .40.De acuerdo con los preventivos que observaron los videos, uno de los hombres armados se fue directamente a la mesa que ocupaban los tres estudiantes y el otro se quedó a unos cuantos metros dentro del negocio para brindarle protección mientras disparaba a muy corta distancia contra las víctimas.Delgado Fajardo y Moreno Quiñónez quedaron boca abajo, mientras que Escalona Delgado intentó protegerse de los disparos pero fue alcanzado por las balas y cayó de espaldas con un brazo cubriendo su rostro.Daniel Alejandro fue descrito como un hombre noble y estudioso por sus amigos cercanos, entre ellos la sociologa Teresa Almada, quien lamentó su deceso.Otros amigos aseguraron que el fallecido participó en la filmación de un video como parte de una actividad escolar y se tomó una foto con armas, al parecer de utilería, las cuales hizo públicas en su perfil de Facebook.En la escena del crimen fueron localizados cartuchos calibre .40.Los dos responsables huyeron al parecer a bordo de un vehículo compacto color negro y una camioneta color dorado o arena, según los policias preventivos que, a pesar del operativo de búsqueda no lograron ubicar a los homicidas.El Ministerio Público aseguró los videos en torno a esta masacre y son analizados para tratar de ubicar a los agresores, se informó.De acuerdo con los primeros avances de la investigacion, un grupo de amigos estudiantes universitarios, de clase media alta y supuestos narcomenudistas, fueron exterminados a consecuencia de la venta de cristal en diferentes puntos de la ciudad.“Esta es la nueva generación de pandillas y la denominamos así porque son estudiantes universitarios, personas preparadas de clase media alta y que visten bien y pasan desapercibidos”, explicaron agentes preventivos.Estas nuevas pandillas se desenvuelven particularmene en los bares y cantinas establecidos en las avenidas Tomás Fernández y Manuel Gómez Morín, expusieron.Aseguraron que en la venta de drogas dentro de las universidades y tecnológicos predomina la mariguana y las pastillas, pero no en potencial como para que se dé un fenómeno de narcomenudeo al interior y que sea controlado por esta nueva generacion de pandillas. Este tráfico de drogas no ha sido investigado por las autoridades.Delgado Fajardo llevaba en su hombro derecho un tatuaje que se realizó en enero pasado con el nombre de sus amigos asesinados.En su perfil de la red social Facebook mostraba una foto con Alejandro Rentería, a quien acompañaba en marzo de 2014 cuando atropelló a una pareja al manejar ebrio y en estado de ebriedad por la avenida Manuel Gómez Morín. Por este doble homicidio imprudencial solo pasó siete meses en la cárcel, por ser menor de edad. (Staff/El Diario)

