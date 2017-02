Aumenta 13% el gas natural

En un mes el costo por metro cúbico pasó de 2.74 a 3.09 pesos, la tarifa de bistribución aumentó de 2.57 a 2.70 pesos que equivale a un alza del 4.7 por ciento, mientras que el cargo por servicio no subió.Antonio Ruiz Nájera, gerente de la empresa Gas Natural de Juárez –que es el único distribuidor en la ciudad–, indicó que el incremento es normal para estas fechas porque aumenta la demanda.Agregó que el tipo de cambio también influyó, contribuyendo al incremento en el precio del combustible, pues todo lo que se vende aquí es importado.En enero, el precio del combustible acumuló un aumento anual de 24 por ciento, es decir, con respecto al mismo mes del año pasado.La facturación distribuida por Gas Natural para sus usuarios domésticos indica que en el consumo de enero de 2016, el metro cúbico de gas se facturó a 2.49 pesos, mientras que el consumido en enero de 2017 se preció en 3.09 pesos el metro cúbico.Los otros rubros que componen el recibo también subieron.La tarifa volumétrica aumentó 29 por ciento –incluso más que el gas–, al moverse de 2.10 a 2.7 pesos por metro cúbico en el mismo período, señalan los recibos.El cargo por servicio aumentó de 13.66 pesos para enero del 2016 a 17.59 pesos para un alza de 29 por ciento.Con estos incrementos, un consumo doméstico de 100 metros cúbicos habría pasado de 548.29 en enero de 2016 a 692.04 pesos para el primer mes de este año, ya con el Impuesto al Valor Agregado incluido.El usuario Enrique Salaices Mata, señaló que este mes tendrá que juntar 2 mil 800 pesos para poder pagar su recibo.“Siempre guardo del aguinaldo para los tres meses más duros del gas, pero ahora no tengo suficiente, así que voy a tener que conseguir prestado, y todavía falta febrero. Ojalá que ya no haga mucho frío”, dijo el hombre de 31 años quien tiene una hija de 2 años.“Cuando estábamos mi esposa y yo solos pues como quiera, pero ahora con la niña, pues no queremos que se nos vuelva a enfermar”, agregó.Añadió que el año pasado consumió un poco más de gas, pero pagó menos, pues ahora cada metro cúbico le cuesta más caro.El aumento del gas se suma al incremento del resto de los energéticos de inicio de año. La gasolina Magna acumula un alza anual de 46 por ciento anual, al pasar de 8.52 el 8 de febrero del año pasado a los 12.44 pesos por litro de hoy.El gas Licuado de Petróleo (LP) inició el año con un aumento de entre 20 y 21 por ciento, al pasar de 7.01 a 8.45 pesos por litro, en lo que fue el primer día de la liberación de precio del combustible. (Martín Coronado / El Diario)mcoronado@redaccion.diario.com.mx

