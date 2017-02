Acechan riesgos mortales a los más pequeños

De acuerdo con la base de datos del Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) de esta dependencia, de los 381 accidentes de varios tipos que acabaron con la vida de igual número de personas, 46 ocurrieron dentro de ese rango de edad.Para algunos padres de familia, los datos se tornan más alarmantes al considerar que, de estos últimos accidentes, 3 de cada 5 (30) provocaron la muerte de bebés que tenían 12 o menos meses de nacidos, de los cuales 20 corresponden a hombres y 10 a mujeres.Las cifras rebasan por un deceso a la franja de los 40 a los 44 años, que se posiciona como el grupo adulto que más halló la muerte por accidentes.Linda Sepúlveda Martínez, portavoz de la Jurisdicción Sanitaria II, explicó que algunos de los percances más comunes que se atienden en el Hospital Infantil de Especialidades son golpes por caídas, fracturas en piernas y brazos y la ingestión de sustancias y objetos extraños como medicamentos, monedas y pilas.Aunque no necesariamente son aquellos los factores que originaron estos fallecimientos, las cifras son un recordatorio de que los niños nunca deben quedarse solos en casa y de que siempre deben estar vigilados por un adulto, sostienen las autoridades.Leticia Chavarría Villa, directora de la Jurisdicción Sanitaria II, indicó que los padres deben hacer lo necesario para que los menores no sufran caídas o se lastimen con ciertos alimentos que por su edad todavía no pueden deglutir adecuadamente.“Son una serie de cuidados en los que los papás siempre tienen que estar vigilando”, dijo. “En esas edades no pueden dejar de estar observando lo que hace el niño. Hay que estar muy pendientes de un niño que gatea”.Para Marisela, madre de una niña que está a punto de cumplir 2 años, un problema mayúsculo es que, por lo regular, a esa edad los infantes manifiestan una gran inquietud motivada por la curiosidad por descubrir el mundo que los rodea, por lo que se vuelven vulnerables ante los accidentes si los tutores no actúan con responsabilidad.En su caso, por ejemplo, su bebé suele ‘escalar’ algunos muebles de la casa pese a carecer de gran fuerza, soltarse de su mano cuando están en la calle y llevarse a la boca los cargadores de los teléfonos celulares que pudieran estar todavía enchufados al tomacorriente. (Fernando Aguilar / El Diario)faguilar@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.