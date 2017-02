Prendió fuego a la basura y quemó su casa

Para Edmundo Román, quemar la basura o artículos inservibles era una labor simple, sin embargo ayer el fuego se salió de control y consumió parte de su hogar.A sus 74 años vive solo en una casa ubicada en la colonia Felipe Ángeles. Aunque sus familiares le piden que se vaya a vivir con ellos, Edmundo se niega rotundamente.“Esta es mi casa y aquí me quedo”, refiere el hombre, quien se esfuerza por sacar algunos de los muebles quemados que quedaron en el lugar.El techo de la vivienda quedó a punto de desprenderse, el color negro que dejó el humo tapizó todas las paredes y un fuerte olor a quemado persiste en el área, también se pueden observar los charcos del agua que usaron los elementos de Bomberos para apaciguar las llamas.La vivienda está ubicada sobre el bulevar Bernardo Norzagaray y calle Huamantla en el norponiente de la localidad.Los familiares llegaron hasta el lugar y al darse cuenta del incendio ayudaron al hombre a retirar algunas vigas de madera que estaban a punto de caer.Maribel Parra, sobrina del afectado, asegura que en repetidas ocasiones le ha pedido que se vaya a vivir con ella pero la respuesta siempre ha sido negativa.“Yo me lo quiero llevar pero no se deja, es muy aferrado”, expresó la mujer.Aseguró que parte de la propagación del fuego se ocasionó porque en el interior de la vivienda había acumulamientos de ropa y diversos artículos.“Tenía bolsas y bolsas de cosas, la gente le trae cosas pero aquí las acumula. La verdad él no tiene necesidad de estar solo porque se puede ir con su familia pero el problema es que no quiere salirse de aquí”, dijo.Ahora requieren la ayuda de alguna dependencia para retirar los escombros del patio de su casa.“Nosotros vamos a buscar quien nos ayude a tumbar todo esto”, comentó mientras señalaba la parte superior de la casa y algunos espacios de madera consumidas por las llamas.Horas después del siniestro comenzó a sacar las cosas inservibles que dejó el incendio y les pidió el apoyo algunos familiares que se encontraban en el lugar.“Ayúdenme”, gritó el hombre mientras jalaba una viga para tratar de sacar los escombros.Con base en lo que refieren los reportes periodísticos, en el 2016 se registraron 323 incendios; en el 2015 fueron 2 mil 380 casos y en el 2014 se contabilizaron 3 mil 957 siniestros, estas cifras incluyen la quema de basura o maleza. (Maricela Morones / El Diario)mmorones@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.