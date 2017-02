Anuncian recursos adicionales para seguridad

La Secretaría de Gobernación asignará recursos adicionales para prevención del delito, “todavía no llega, pero sabemos que va a llegar”, aseguró el gobernador Javier Corral Jurado.Anticipándose a los recortes federales en torno a la seguridad, el Congreso local analiza bajar recursos extraordinarios para la Fiscalía General del Estado (FGE) y las policías municipales de Juárez y Chihuahua, aseguró Gabriel García Cantú, diputado presidente de la comisión de Seguridad Pública.Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Sergio Almaraz Ortiz, comentó que se encuentra próximo a llevar a cabo una reunión en la Ciudad de México para justificar los programas en materia de seguridad con la intención de sentar precedentes para establecer un modelo de trabajo que permita eficientar el presupuesto otorgado por la Federación.Corral Jurado dijo que en una reunión del Sistema Nacional de Seguridad, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong ofreció a los gobernadores que se iba a hacer un esfuerzo por conjugar distintos fondos y partidas para lograr un apoyo adicional en la prevención del delito.“En realidad nos preocupa la disminución de todos los fondos y la eliminación del fondo para la prevención del delito, este tema es muy delicado porque la labor no sólo tiene que ser policiaca sino de prevención del delito y ahí necesitamos muchos recursos”, anotó Corral.De acuerdo con la distribución de los apoyos entregados por el Gobierno federal a los municipios a través del Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), Juárez recibirá un 10 por ciento menos de la ayuda para combatir la delincuencia en comparación con la que recibió el año pasado.El municipio de Juárez recogerá este año 71.3 millones de pesos del Fortaseg, 8 millones de pesos menos en comparación con el monto asignado en 2016, cuando se le entregaron 79.3 millones de pesos.El alcalde Armando Cabada Alvídrez, dijo que la disminución es considerable, pero expuso que el recurso que ingrese se utilizará de la mejor manera para que no haya una repercusión.La presidenta del Congreso del Estado, Blanca Gámez Gutiérrez, expuso que los diputados federales tienen que ver qué pueden hacer para evitar esta reducción en los fondos, pues la violencia se incrementa y en ese contexto su obligación es buscar nuevas alternativas para combatirla.Del mismo modo, Adriana Fuentes Téllez, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que los recortes a un área como la seguridad pública nunca son justificables.“Es un grave error estar recortando todo lo que tenga que ver con la cuestión de la seguridad. Todos sabemos cómo ha crecido la inseguridad, sobre todo en Juárez, donde a diario están matando gente. No tienen por qué y no debieron haber quitado esos 8 millones para Ciudad Juárez”, comentó.Para Leticia Ortega Máynez, legisladora de Morena, esa clase de recortes tampoco son correctos y, además, el Gobierno Federal debe explicar con toda claridad cuál es el criterio que utiliza para tomar decisiones como esa.Sergio Almaraz Ortiz, titular de la Scretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), mencionó que a pesar de la reducción monetaria del Fortaseg, apostará por programas que en 2017 puedan crear las bases de una forma de trabajo donde el ejercicio sea el adecuado para que se permita una promoción adecuada ante la federación.Sin embargo mencionó que los recursos nunca son los suficientes, “los recursos siempre van a requerir mayores cantidades para solventar todas las necesidades que en materia de seguridad se requiera”, comentó”.Explicó que algunos de los rubros a considerar en este ámbito son adquisición de infraestructura, capacitación, equipamiento, así como realización de programas de prevención social. (Con información de Alicia Fernández)afernandez@redaccion.diario.com.mxfaguilar@redaccion.diario.com.mxacastanon@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.