Convocatoria para elegir jueces sigue pendiente

Unos 18 jueces provisionales de primera instancia en materia penal de Ciudad Juárez continúan a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado emita la convocatoria para elegir jueces definitivos, lo que no ha sucedido debido a que no se ha integrado el Consejo de la Judicatura.La situación que prevalece es la misma que se generó desde noviembre del año pasado cuando se suspendió el procedimiento de selección y nombramiento de jueces porque el Consejo de la Judicatura no ha sido instalado.Según las reformas aprobadas, el Consejo de la Judicatura iba a entrar en vigor en enero de 2017 con facultades administrativas, para designar jueces y magistrados y sancionar conductas irregulares por parte de los integrantes del TSJ.El Consejo de la Judicatura estaría integrado por siete consejeros: el magistrado presidente del TSJ, tres magistrados designados por el Pleno del TSJ, dos diputados del Congreso y un representante del Poder Ejecutivo.Consultados sobre el tema, ayer algunos de los impartidores de justicia provisionales dijeron que la situación es la misma que priva desde noviembre pasado, cuando quedó sin efectos las convocatorias emitidas en los últimos días del gobierno de César Duarte Jáquez. Esas convocatorias tenían por objeto la selección y nombramiento de jueces en todo el Estado de Chihuahua.Al suspenderse las convocatorias, porque no estaba integrado el Consejo de la Judicatura, también se paralizó la presentación de solicitudes de amparos por parte de algunos resolutores provisionales que tienen más de tres años despachando bajo ese estatus y querían solicitar la protección de la justicia federal para ser ratificados en base a su desempeño en lugar de someterse a la convocatoria que llevaba a la aplicación de exámenes de oposición.La semana pasada al acudir al Informe de Actividades del presidente del TSJ, Julio César Jiménez Castro, el gobernador Javier Corral anunció que enviará al Congreso del Estado una iniciativa para reformar la ley y que impactara en el funcionamiento del Consejo de la Judicatura.

