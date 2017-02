Investigaron a magistrados que liberaron a homicida

Chihuahua— Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito con sede en Chihuahua, estuvieron el año pasado bajo investigación por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al detectarse contradicciones en sus resoluciones, mismas que provocaban duda e incertidumbre jurídica sobre su actuación, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.Estos magistrados identificados como José Octavio Rodarte Ibarra, Miguel Ángel González Escalante y la secretaria en funciones de magistrada Natalia López López; fueron quienes el pasado 26 de enero, emitieron un fallo dudoso -a decir de la Fiscalía General del Estado- y concedieron el amparo directo 386/2016 y la “protección de la justicia federal” a favor de Ramón Enrique de la Rosa Armendáriz, presunto líder de una célula criminal dedicada a la venta de drogas en esta ciudad y quien en tres sentencias anteriores, durante los años 2015 y 2016, por parte de Tribunales de Juicio Oral y de Casación, fue encontrado penalmente responsable por su participación en los homicidios de los hermanos Alfredo David y Diego Alejandro Páramo González, de 20 y 21 años respectivamente, registrados el 3 de mayo de 2013.Dentro del Poder Judicial Federal se informó extraoficialmente que los magistrados fueron investigados por la Corte, debido a que se encontraron casos específicos en los cuales llegaban a conclusiones y sentencias condenatorias, pero en otros absolvían a los quejosos a pesar de que los asuntos que llegaban a su Tribunal, eran muy similares en cuanto a las circunstancias.Este medio de comunicación solicitó vía telefónica información al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la ciudad de México, pero hasta antes del cierre de esta edición no había una respuesta.Integrantes de Foros, Barras y Colegios de Abogados de la ciudad de Chihuahua, que fueron consultados por El Diario, y quienes pidieron fueran reservados sus generales, señalaron que hay que estar atentos a lo que sucede en el Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa, pues no es la primera vez que se emiten fallos contradictorios.La reciente resolución de los magistrados federales, en el caso del doble homicidio de los hermanos Páramo González, provocó incluso sorpresa en la Fiscalía General del Estado, donde su titular, el fiscal General César Augusto Peniche declaró a los medios de comunicación, “Aquí en definitiva nosotros no estamos conformes con esa resolución y consideramos que hay elementos suficientes para que se ratificara una sentencia condenatoria en contra de De la Rosa y estamos convencidos de que efectivamente, en una ocasión más hay un culpable en las calles”.Entre los motivos que esgrimieron los magistrados José Octavio Rodarte Ibarra, Miguel Ángel González Escalante y Natalia López López, para brindarle la protección de la justicia federal a De la Rosa Armendáriz, estuvieron en síntesis, falta de elementos y pruebas circunstanciales que relacionaran su participación directa en el doble homicidio.

