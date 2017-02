Costo de libros limita lectura

Aunque según la percepción de los propios juarenses el hábito de la lectura en la región es algo que no se encuentra muy arraigado, entrevistados que se reconocen como lectores leen un promedio de 10 libros al año.No obstante, reconocen que se ven limitados a leer más principalmente por el costo de las obras, los pocos espacios que hay en la ciudad para poder disfrutar de la lectura, y la dinámica de vivir en la frontera.“Yo sí leo algo así como tres libros al mes, quisiera hacerlo más pero por lo menos a mí se me hace difícil conseguir libros, porque en su mayoría son costosos”, dijo Alexis Rueda de 23 años.Lo anterior luego de que fuera a entregar un donativo de libros al proyecto Léelo y Regrésalo, mismo que ayer tuvo una actividad de intercambio con sus usuarios.Desde hace tres meses que este proyecto sirve a la comunidad y consiste en poner a la disposición de las personas libros de diversos temas y prestarlos con el solo compromiso de regresarlos al terminar. Sin embargo, este domingo decidieron cambiar la dinámica y regalar sus obras a cambio de otras.Jesús Chávez, el organizador del proyecto, comentó que la idea es seguir promoviendo la lectura como lo han estado haciendo durante los últimos tres meses; y que esta vez es importante el intercambio puesto que es una oportunidad de hacer que los usuarios compartan sus propios libros con otros.Otra de las que acudió a participar en el intercambio fue Diana Alejandra Rosales de 12 años, quien señaló que su promedio anual es de 6 a 7 libros.“Es muy interesante compartir libros con otras personas porque así significa que puedo leer otras cosas diferentes a las de siempre”, comentó.La dinámica fue promovida a través de las redes sociales durante toda la semana pasada, por lo que este domingo, personas como Diana Velazco, quien es de profesión maestra, ya se encontraba esperando en el Bazar del Monumento para poder intercambiar unos tomos.“De donde vengo (Guadalajara) la lectura es algo que se encuentra muy arraigado en personas de todas las edades, pero creo que aquí casi no se cuida eso”, señaló la mujer, quien dijo haber llegado a esta frontera desde hace 9 años, y leer al menos unos tres libros al año, que es lo más que su tiempo libre le permite.Para Carlos Aguilar y Janeth García, este tipo de propuestas son una oportunidad de poder promover la lectura entre quienes no leen ni un libro al año.Carlos le atribuye la falta del hábito a la inexistencia de espacios públicos en donde se promueva, así como al ritmo acelerado que se vive en la actualidad debido a las nuevas tecnologías y el trabajo.“Si a uno le preguntan que a dónde puede ir, uno sabrá decir al lugar al que acude regularmente, pero no hay mucho, y eso también influye. Si uno va a un café el ruido no lo deja leer, si uno va a un parque, hasta se arriesga a que lo asalten, las bibliotecas no son suficientes”, expresó Carlos.Otra de las participantes, Graciela de 48 años, coincidió en que las nuevas tecnologías mantienen atrapados a los adolescentes, por lo que ella intenta conseguirle libros a su hijo adolescente cada que puede.“A mí de joven se me enseñó a leer, nos inculcaron mucho eso a mi generación. Yo ahora veo que los jóvenes prefieren estar perdiendo el tiempo en la computadora”, dijo.kcano@redaccion.diario.com.mx