Complican padres el trabajo docente

Para muchos docentes cada vez es más complicado desarrollar su labor, pues a veces tienen que enfrentar la ira de los padres de familia ante alguna medida correctiva que aplican a los alumnos.La maestra Nancy imparte clases de cuarto grado en la primaria Nigromante y en repetidas ocasiones ha sido víctima de amenazas de parte de algunos padres de familia.“Le llamamos la atención a un estudiante y el padre casi nos quiere golpear porque le pedimos que ponga más interés en la educación de sus niños”, relató.El plantel está ubicado en la calle Santos Dumont casi con bulevar Óscar Flores, en la colonia Villa Colonial, considerado uno de los polígonos de mayor violencia de la localidad.“La actitud agresiva de los niños es porque eso ven en casa, además de que en la zona los hechos delictivos ocurren casi a diario; nos enteramos de asaltos o ejecuciones aquí cerca y están expuestos a ver todo eso”, explicó la maestra.Además narró que los alumnos viven en sus hogares casos de alcoholismo, drogadicción, delincuencia organizada y desintegración familiar.Sagrario Gamboa Palacios, directora de la primaria, destacó que ha tenido que intervenir en diversas agresiones verbales de los padres hacia los maestros.“Se molestan cuando se les informa sobre el desempeño escolar de sus hijos; cuando les dicen que van mal se ponen muy agresivos. Los maestros me piden ayuda pero en realidad no hay mucho qué hacer; nosotros no podemos contestarle a los padres”, refirió.La docente comentó que en muchos casos ven a la escuela como una “guardería” y pocas veces se relacionan con las actividades educativas o tareas del infante.A pesar de que en la institución se han realizado una serie de actividades preventivas e informativas, los hechos delincuenciales continúan dentro y alrededor del plantel.Aseguró que hace un par de meses le decomisaron a un estudiante una “pipa” hechiza para fumar y un cigarro de mariguana a un menor de sexto grado.Además relató que los alumnos que están por concluir la primaria son constantemente amenazados por adolescentes de la zona.“Muchas veces tenemos que llevarlos a sus casas porque nos da miedo que les vayan hacer algo en el camino a sus hogares”, expresó Gamboa Palacios.Afirmó estar consternada por el aumento de casos de agresiones en su escuela y aunque en un par de ocasiones han contado con la intervención del programa “Escuela Segura” no han obtenido los resultados esperados.Marisa Cardona, titular de este proyecto impulsado por la Subsecretaría de Educación y Deporte (SED) comentó que hay escuelas en donde se debe de trabajar de lleno en atención psicológica.Informó que a partir del próximo martes continuarán con el proyecto de prevención en la secundaria Federal 14, ubicada en Lomas de Poleo al norponiente de la ciudad. (Maricela Morones / El Diario)mmorones@redaccion.diario.com.mx

