Limita Segob protección tras atentado, se queja activista

Ciudad de México— La activista juarense Malú García Andrade denunció que la Secretaría de Gobernación (Segob) se niega a implementar un protocolo de seguridad para proteger su vida tras el atentado que sufrió hace unos días, a pesar de que tiene la obligación de hacerlo por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Las autoridades no consideran el riesgo que existe para su familia, dijo, pese a que recibió un mensaje de texto en el que decía que el disparo que recibió la camioneta en la que viajaba “era un aviso y que si no me iba del Estado de México iban a matar a mis hijos y a cortarme la cabeza”.Después de los hechos fue llevada para su protección a un hotel, pero el jueves pasado por la noche le dijeron que debía regresar a la casa en la que radica en Toluca y que, de no aceptar, le retirarán los escoltas que tiene asignados, expuso.Las autoridades también le quitaron un vehículo blindado que se le había asignado el 31 de enero.La defensora de los derechos humanos denunció que, el jueves 26 de enero, la camioneta en la que se trasladaba recibió un balazo cerca de su domicilio en la capital mexiquense, donde vive desde que dejó Ciudad Juárez debido a las amenazas de muerte que recibió.Malú es hermana de Lilia Alejandra García Andrade, quien fue privada de la libertad y asesinada en febrero de 2001 cuando tenía 17 años. Su madre, Norma Andrade, es fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en la que ella participa.En 2008, la CIDH ordenó al Estado mexicano otorgarle medidas cautelares por las amenazas que ha recibido, por lo que cuenta con protección de agentes de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.“El gobierno dijo que lo único que iban a hacer era poner un botón de pánico. Dijeron que no hay ni un indicio de que mis hijos corran peligro, pese a que les dije que hay un mensaje que dice que saben que son mis hijos, que los iban a matar”.“Si los quieren secuestrar o les quieren hacer algo entonces el botón de pánico les puede salvar la vida, según Gobernación”, indicó.La activista optó por salir del hotel que pagaba la Segob y con ayuda de la diputada perredista Cristina Gaytán se alojó en otro, en el que permanecerá unos días hasta tomar una decisión.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.