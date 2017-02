Dividen pugnas al Poder Judicial

El Poder Judicial del Estado enfrenta una pugna interna por inconformidades y acusaciones entre magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ya que mientras unos se quejan de división otros exigen respeto, denuncian irregularidades y sumisión ante el titular del Poder Ejecutivo, el gobernador Javier Corral Jurado.La confrontación se recrudeció después del informe que rindió el pasado 27 de enero el presidente del Tribunal, Julio César Jiménez Castro, quien en mensaje público culpó a nueve magistrados de dividir al Pleno, aunque no identificó a ninguno por su nombre.“Nadie ignora la división patente que priva en el Pleno generada por nueve magistrados designados en el mes de noviembre de 2014, cuyos nombramientos fueron impugnados vía el amparo por los motivos de sobra conocidos”, afirmó el presidente que asumió el cargo en noviembre pasado, en medio de la polémica que se desató por la destitución de su antecesor.En respuesta a la afirmación del presidente del TSJ, 10 magistrados, entre ellos varios de los designados en el 2014, le pidieron realizar una sesión extraordinaria urgente el 1 de febrero para permitirles el derecho de réplica, porque consideraron que se dio un trato diferenciado y denigrante a los integrantes del Poder Judicial.Además, en el oficio entregado el 30 de enero, pidieron abordar otros asuntos en los que consideran que ha habido actuaciones unilaterales, ilegales y discrecionales.Entre ellas, dice el documento, la supuesta designación de jueces penales provisionales en el Distrito Bravos con sede en Ciudad Juárez, la designación del administrador del Poder Judicial y la secretaria general, así como la nula operación del Consejo de la Judicatura.“Cabe señalar que desde el mes próximo pasado, algunos de los suscritos presentamos una solicitud en los términos anotados, sin que, a la fecha, usted se haya dignado a dar cumplimiento al mandato, expreso y categórico, contenido en los citados ordenamientos jurídicos; por lo cual, lo conminamos para que dé estricto y riguroso cumplimiento a los mismos”, dice el escrito.El oficio aparece firmado por los magistrados José Alfredo Fierro Beltrán, Otilia Flores Anguiano, Miriam Victoria Hernández Acosta, Delia Holguín López, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, César Fernando Ramírez Franco, Gabriel Armando Ruiz Gámez, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Eduardo Filiberto Terrazas Padilla y Luis Villegas Montes.En relación con la solicitud, el presidente del Tribunal respondió el viernes que la reunión solicitada no puede ser convocada en los términos planteados, porque no es un asunto de carácter urgente y se puede abordar en la próxima sesión ordinaria.Sobre la designación del director general de Administración y la secretaria general del TSJ, cargos que recayeron en Francisco Molina Ruiz y Norma Angélica Godínez Chávez, el magistrado presidente expuso que tiene la facultad de proponer los nombramientos que son de carácter provisional y en su momento serán planteados al Pleno para la elección definitiva.Además, sobre la ausencia de operatividad del Consejo de la Judicatura y la dinámica de su funcionamiento, Jiménez Castro estableció que tampoco puede ser motivo de debate hasta que dicho órgano se encuentre integrado, lo que le corresponde a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado.Luis Villegas Montes, redactor y uno de los firmantes del documento dirigido al presidente del Tribunal, explicó que ante las acusaciones públicas que hizo el presidente del Tribunal durante el informe, lo menos que debe es darles derecho de réplica para aclarar las cosas y no dejarlos en estado de indefensión.“Cuando habla de división miente, no existió nunca, empezó cuando a él lo impuso (Javier) Corral con su Congreso, con su mayoría en el Legislativo, ahí, cuando Javier Corral dijo que sobre esta piedra edificaré mi Poder Judicial, ahí empezó la división”, dijo.A título personal, agregó que le aterra la actitud del presidente del Tribunal porque percibe complacencia y sometimiento al Poder Ejecutivo y al gobernador.“El presidente del Tribunal Superior es un cobarde porque acusa sin pruebas, porque califica sin pruebas y porque se niega a dar la cara a quienes legalmente le están pidiendo que lo haga. Es un cobarde, es un mentiroso y, por supuesto y es lo más triste, es un hombre que posiblemente, lo más seguro, actúa por consigna del actual gobernador o lo que es peor, posiblemente es un pobre hombre que está sometido al administrador general o a la secretaria, a quienes el único mérito que se les conoce es que son amigos del gobernador”, sostuvo.El magistrado presidente del TSJ declinó ayer dar una entrevista para fijar su postura ante la controversia y los comentarios de Villegas Montes, y a través del vocero remitió al acuerdo dictado para responder a la solicitud del bloque opositor en el Pleno.En tanto, Villegas comentó que no sabe qué va a pasar hacia el interior del Pleno, pero dijo que en lo particular defenderá al Poder Judicial, su propio desempeño y el de los jueces cuando se les ataque y acuse sin pruebas porque advirtió el riesgo de tener un Tribunal “a modo”, como antes se denunció. (Gabriela Minjáres / El Diario)gabrielam@redaccion.diario.com.mx

