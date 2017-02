‘Pega’ estrés a conductores

Cargando

El chofer de transporte público de la localidad no sólo está forzado a sortear baches y calles en mal estado; así como obras y cierres de vialidades que se presentan prácticamente todos los días; además debe aprender a lidiar con el estrés al volante, un mal que de no controlar puede desembocar en accidentes.“Uno sale, se encuentra con que la calle está cerrada, con que hay mucho tráfico, cuida de no caer en un bache, y el mal humor va aumentando”, explicó Carlos Díaz, coordinador de choferes de transporte especial, quien fue conductor de estas unidades durante 15 años.Lo anterior durante una capacitación que se realizó a 300 conductores de transporte de personal de maquiladoras durante la mañana de ayer, misma que forma parte de los requisitos que estos trabajadores deben cumplir para trabajar con las licencias de manejo que otorga la ley.Carlos explicó que ahora que es coordinador, diariamente recibe quejas por parte de los empleados a quienes se les presta el servicio, quienes señalan entre varias cosas, la mala actitud que tienen los trabajadores, situación que se deriva del estrés.“Por eso son importantes las capacitaciones para saber cómo podemos hacer frente a esta situación”, declaró.Esta capacitación, ofrecida concretamente a trabajadores de la concesionaria Transporte Platino, se realizó prácticamente de manera multitudinaria a petición de los coordinadores, pues en la Dirección de Transporte sólo se realiza con grupos de 20 personas, y para agilizar, los concesionarios solicitaron que se hiciera a toda la plantilla en una sola exhibición.El comandante Omar Silva, de la Escuela de Educación Vial, explicó que este curso se les da a todas las personas que desean tramitar una licencia de conducir, y especialmente a quienes desean hacerlo para conducir en trasporte público.Éste consiste en tres puntos básicos, como son la enseñanza de manejo defensivo, una plática con alcohólicos anónimos, y la parte psicológica donde se trata el tema del estrés al volante.“Les enseñamos técnicas sencillas para poder manejar el estrés, el trabajo de los choferes es muy complicado y muchas veces la ciudadanía no lo percibe como tal, pero ellos están sujetos a un horario, a las órdenes de sus superiores y a las cuestiones relacionadas con el camino como son el tráfico, el clima extremoso de la ciudad, y las calles en mal estado”, explicó Silvia Topete, psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y una de las invitadas al curso para brindar información respecto al tema en cuestión.Para poder lidiar con ello, la psicóloga explicó que es necesario aprender ejercicios de respiración y estar conscientes que toda emoción se reflejará de manera física si no la atendemos a tiempo.Comentó que lo ideal es dejar los problemas de la casa en la casa, y los del trabajo en el trabajo, pero pocas veces somos capaces de lograr eso, por eso es bueno hacernos de herramientas que nos apoyen, en este caso, a dar un buen servicio.“Es algo muy importante, porque si alguien está enojado se portará violento al volante; si está estresado, su concentración estará en lo que le aflige y no en el volante, entonces es importante aprender a manejar el carácter y la actitud frente a los demás”, agregó.kcano@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.