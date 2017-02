Reclaman cuerpos de familiares y enfrentan burocracia

Además de la pérdida de un ser querido en un hecho violento, las familias de los ofendidos del delito de homicidio doloso enfrentaron ayer un viacrucis para reclamar los cadáveres de sus seres queridos por la falta de personal en la Fiscalía General del Estado (FGE).“Están corriendo a muchos empleados que ‘porque no hay recursos’, pero luego contratan a familiares o amigos”, dijo un agente del Ministerio Público que, a condición del anonimato, agregó que la institución enfrenta una severa crisis por la falta de personal.Ayer seis familias, entre ellas la de un hombre calcinado semanas atrás, esperaron desde las 08:30 a las 16:00 horas para identificar a la víctima en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida (Ueidcv).Los quejosos describieron que a las 11:30 de la mañana una licenciada de nombre Araly, quien autoriza las salidas del cuerpo del Servicio Médico Forense (Semefo), salió para dialogar con los deudos e informarles que la identificación de cuerpos iniciaría a partir de las 12:00, porque no había personal.Después de las 13:00 horas los deudos fueron notificados que sería hasta las cuatro de la tarde para ser atendidos, por lo que regresaron a sus lugares en la sala de espera y la explanada de la Fiscalía General del Estado (FGE).Posteriormente, los trabajadores de las empresas funerarias dieron a conocer que una vez liberado el cuerpo acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) para recoger el cuerpo, sin embargo, tampoco tenían personal por lo que no había quién entregara los cadáveres.“De no ser entregado el cuerpo este día, lo recogemos mañana, pero desconocemos si el cuerpo está muy congelado y eso retrase el embalsamiento, ya que se debe descongelar a temperatura ambiente y eso puede llevarse horas o hasta un día y medio”, explicaron los entrevistados.Ayer no se logró obtener una versión oficial en torno a la crisis de personal, ya que se buscó a los empleados del área de Comunicación Social y no fueron localizados.Posteriormente el vocero Alejandro Ruvalcaba Valadez se comunicó vía telefónica y a gritos cuestionó el contenido de la información difundida en El Diario Digital (www.diario.mx). Preguntó si había algún problema personal en su contra, por lo que se le aclaró que a gritos no se podía entablar ningún diálogo.Ayer también se buscó la versión oficial con el fiscal general César Augusto Peniche y el portavoz de la FGE, Carlos Huerta, pero ninguno de los dos fue localizado en sus teléfonos celulares.

