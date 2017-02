Un siglo de cambios

Tras una sangrienta lucha armada, el 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Política de México, pionera en el mundo en incorporar los derechos sociales de los ciudadanos, que fueron postulados por quienes participaron en la primera Revolución del siglo XX.Sin embargo, el texto original aprobado por el Congreso Constituyente de Querétaro, convocado por el primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, no es el mismo un siglo después tras casi 700 reformas a la mayor parte de los 136 artículos originales y transitorios que la contienen.Sólo 13 de sus artículos originales no han sido modificados, pero expertos consideran que conserva todavía el espíritu con el que fue creada, y más aún, se ha ido modernizando pese a que en el sexenio más reciente, de Enrique Peña Nieto, -en el que más reformas se han hecho-, señalan que hay un retroceso en algunos de sus apartados más importantes, como el educativo y el plano energético, mientras que en cuestiones de democracia, en las últimas décadas se viciaron los objetivos de las instituciones políticas al crearse partidos que se manejan como si fueran feudos o propiedades privadas, que sólo viven del erario y alteran el orden democrático.La Carta Magna además de irse modernizando para responder a las necesidades sociales de cada época, presenta también avances principalmente en materia de derechos humanos y reconocimiento de los pueblos indígenas, aunque de hecho, los constituyentes de hace 100 años los incorporaron bajo el nombre de garantías individuales que al paso del tiempo también van perfeccionándose.De acuerdo con datos históricos, el Congreso Constituyente de México de 1917 fue el órgano electo para redactar una nueva Constitución. Estuvo en funciones del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917 y su sede fue el Gran Teatro Iturbide (hoy Teatro de la República) de la ciudad de Santiago de Querétaro. El 5 de febrero de 1917, promulgaría la nueva Carta Magna al publicarse en el Periódico Oficial de la Federación.El presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, Jaime Rodríguez Gutiérrez, señala que fue la primera en el mundo en incorporar los derechos sociales.En ella se ven reflejadas las principales demandas de los campesinos, obreros y sectores populares, que dieron sustento y justificación moral a la lucha armada de la que fue la primera Revolución Social del siglo XX, añade.Se promulga en la misma fecha que entró en vigor 60 años atrás, la Carta Magna de 1857 de la que rescata los derechos políticos y garantías individuales, señala el líder de los litigantes juarenses.La nueva legislación establecía el sistema federal, la separación de poderes, la no reelección, un Poder Legislativo en dos Cámaras (Diputados y Senadores), y una Comisión Legislativa Permanente y a diferencia de su antecesora, da gran fuerza al Ejecutivo para aplicar las leyes y ejercer el poder.Tras su promulgación, el país inició una transición hacia la pacificación y la reconstrucción económica, aunque la Constitución iniciaría un largo camino de adaptaciones a cada época, interés político o social hasta completar en casi un siglo 699 reformas a los 136 artículos y 19 transitorios que se aprobaron en Querétaro. Solamente 13 de ellos han sobrevivido a 21 presidentes de la República y a 37 Legislaturas.El Pacto por MéxicoLa primera reforma se trató de un decreto del presidente Álvaro Obregón que reformó en 1921 el artículo 14 transitorio y la fracción XXVII del artículo 73 de la Constitución, relativo a planteles de Instrucción Pública, para facultar al Congreso para establecer en toda la República escuelas rurales, elementales, secundarias, superiores y profesionales. También para establecer la jurisdicción de la Federación sobre los planteles que ella establezca y dejó sin efecto la supresión 4 años antes de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para crear posteriormente la Secretaría de Educación Pública cuyo primer titular fue José Vasconcelos.Durante el mandato de Obregón se reformaron 8 artículos en total; quienes lo sustituyeron en el cargo, Plutarco Elías Calles, 18; Emilio Portes Gil, 2, uno de ellos el 123 relativo al trabajo; Pascual Ortiz Rubio, 4; Abelardo L. Rodríguez, 22; Lázaro Cárdenas del Río, 15; Manuel Ávila Camacho, 18; Miguel Alemán, 20; Adolfo Ruiz Cortines, 2; Adolfo López Mateos, 11; Gustavo Díaz Ordaz, 19; Luis Echeverría, 40; José López Portillo, 34.En el período de Miguel de la Madrid se reformaron 66 artículos; con Carlos Salinas 55; con Ernesto Zedillo 77; Vicente Fox, 31; Felipe Calderón, 110; y con Peña Nieto, 147.Del acuerdo político nacional que el 2 de diciembre del 2012 firmaron en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto, el entonces líder nacional del PAN, Gustavo Madero, Cristina Díaz, por el PRI; Jesús Zambrano por el PRD; y Arturo Escobar por el PVEM, se derivaron once reformas estructurales en proceso de aplicarse, cuyos efectos a corto plazo, causan polémica entre la sociedad.Con el llamado Pacto por México, Peña Nieto planteó profundizar el proceso democrático fortaleciendo al Estado, democratizando la economía y la política así como el compromiso por el cual se aprobaron las reformas estructurales en el aspecto educativo, penal, de telecomunicaciones, anticorrupción y en el energético.Con la reforma educativa, se retrocede, “la educación sufrió una vulneración”, consideró el doctor en Ciencia Política, Víctor Orozco. Uno de los principales efectos que especialistas señalan como negativo, es que la ciudadanía pierde el acceso a una educación pública gratuita, laica, científica y obligatoria, contraviniendo la Constitución de 1917.En el apartado energético, el llamado “gasolinazo” aplicado a partir del primero de enero, puso en duda el beneficio social y echó abajo el argumento para aprobar esa reforma que sostenía que los precios de los combustibles bajarían al liberarse el mercado.Mientras que la apertura al sector privado y extranjero contraviene también las reformas de los Constituyentes de Querétaro que establecieron que la riqueza de los recursos naturales es propiedad de la Nación y debe utilizarse para garantizar el desarrollo económico, añade Orozco, que subraya que el efecto es contrario.Sin embargo, coincide en señalar que el espíritu que le imprimieron hace un siglo los constituyentes no está perdido, aunque se requiere un reordenamiento en muchos artículos a los que se les han hecho agregados que debieron ser reglamentaciones.“Habría que reordenar los preceptos y contenidos, enviar muchos agregados a legislación secundaria”, abundó.La Paz, la mayor contribuciónLas reformas constitucionales que por legislatura y período presidencial se generaron y que siguen en proceso, hacen que la Constitución esté vigente, responda a las demandas sociales y genere condiciones de paz, a diferencia de otros países de América Latina donde su normatividad constitucional fue débil y brotó la violencia o cayeron en regímenes totalitarios, consideró la senadora por Chihuahua, Graciela Ortiz.Indicó que la misma Carta Magna de México contiene los conductos para atender en clima de paz las demandas sociales que en cada época se dan.De acuerdo con el historiador Pablo Serrano Álvarez, para llegar a la promulgación de la nueva Constitución, el país siguió un largo y sangriento camino que inició con la coyuntura política de 1910 que se abrió tras la séptima reelección de Porfirio Díaz.Tras llegar a la presidencia, en febrero de 1913, Madero fue víctima de un cuartelazo que lo llevó a la tumba en medio de sangrientos combates en la Ciudad de México, durante los cuales el general Victoriano Huerta, encargado de someter a los rebeldes, termina por encabezarlos y asume la presidencia.El golpe de Estado, fue rechazado de inmediato y generó una mayor convulsión en el país. La mañana del 26 de marzo de 1913 Venustiano Carranza y su secretario particular, el capitán Alfredo Breceda, redactaron en la Hacienda de Guadalupe en Ramos Arizpe, Coahuila, el llamado Plan de Guadalupe.Ese mismo día, los jefes principales que lo siguen, firman el documento e inicia la segunda etapa de la lucha armada, la constitucionalista, para exigir la restitución del orden legal.A mediados de julio del año siguiente los constitucionalistas logran sacar a Huerta del poder tras la batalla de Zacatecas en la que el general Francisco Villa resulta triunfador.Sin embargo, pronto habría de desatarse una lucha armada entre villistas y zapatistas contra carrancistas, por diferencias irreconciliables.El grupo encabezado por Carranza logró sobreponerse a las otras facciones a las que derrotó, y tras lograr ser reconocido como gobierno de facto por los Estados Unidos lo que le permite en el otoño de 1916 convocar a un Congreso Constituyente, tras cinco años de lucha armada que dejaron decenas de miles de muertos.Para acudir a Querétaro fueron elegidos 210 diputados que representaban a todos los estados, uno solo de Chihuahua, Manuel M. En la Carta Magna se consagró el principio que dio pie a la lucha armada: "Sufragio efectivo, no reelección", hoy reformado en parte para permitir que alcaldes y legisladores sean electos consecutivamente.Tras su promulgación, Carranza fue el primero en protestar cumplir y hacer cumplir la Constitución y el país inició una transición hacia la pacificación y la reconstrucción económica y social.

