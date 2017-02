‘Es una oportunidad de vida para mis hijos’

Para Ana Laura Chaparro dar a luz en Estados Unidos se traduce en una mejor oportunidad de vida para sus hijos. A un mes de que nazca su segundo hijo, afirma sentir temor de las nuevas disposiciones del presidente Donald Trump.El pasado jueves, el nuevo mandatario del vecino país solicitó al Departamento de Seguridad Interna y al Departamento de Estado un reporte sobre las mujeres que cruzan a la Unión Americana para tener a sus hijos, con el propósito de frenar el ‘turismo de parto’.La madre de familia asegura que “yo no voy a tener a mis hijos allá para que me den ayudas o comida, yo lo hago para que ellos tengan mejores opciones de vida”.Chaparro asegura que aunque este será su segundo alumbramiento, siempre ha vivido en Ciudad Juárez y ha pagado los servicios del hospital.En cinco años fueron registrados 10 mil 299 nacimientos por madres y padres mexicanos en El Paso, Texas, con derecho a doble nacionalidad, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).Durante 2014 se realizaron 2 mil 641 registros; en 2013 hubo mil 625; en 2012 fueron mil 560; y, mil 365 en 2011, según las estadísticas de la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático de la SRE.La juarense Ana Laura Chaparro cuenta que pagó sus partos en abonos.“Primero dimos 900 dólares, luego empezamos a dar abonos hasta terminar de pagarlo”, dice.Recuerda que para tener a su primer hijo cruzó a El Paso tres días antes de dar a luz, se quedó un par de noches con un familiar y finalmente llegó la hora del alumbramiento. No tuvo ningún problema, relata.Ahora para su segundo parto, dice, desconoce cuál será el procedimiento ante la serie de amenazas que ha lanzado Trump contra las madres que buscan el nacimiento de sus hijos en Estados Unidos.Consideró que las acciones emprendidas por el presidente del vecino país son extremas, ya que en esta frontera es muy común que las mujeres embarazadas den a luz en El Paso.“A lo mejor ellos piensan que una quiere la ciudadanía y no es así, yo solamente quiero que cuando mis hijos tengan la capacidad de decidir tengan varias opciones”, reitera Ana Laura.Narra que desde que nació su primer bebé hizo lo posible por cubrir la deuda en el hospital hasta saldarla, ahora tiene pensado realizar la misma mecánica.“Yo creo que mientras una pague por los servicios no deberían de buscar restringir la entrada de embarazadas a su país, porque una cubre todo, desde la habitación, personal y hasta materiales que se gastan en el parto”, menciona la mujer.Reitera que su hijo mayor, de nacionalidad estadounidense, no recibe ningún tipo de ayuda. “Por lo mismo no le pedimos nada al gobierno para que no piensen que nada más vamos por interés”.Dice que será decisión de sus dos hijos si en un futuro se van a radicar a Estados Unidos. En ese aspecto ella les ofreció dos posibilidades: quedarse a vivir en Ciudad Juárez o buscar una nueva vida en el lado estadounidense.Comenta que otro motivo por el que tomó la decisión de dar a luz en El Paso, fue porque conoció una serie de casos de supuestas negligencias en hospitales juarenses.“Varias veces me tocó ir al Hospital de la Mujer de consulta y veía que las muchachas casi se aliviaban en los pasillos o en las sillas de espera y nadie les hacía caso, por eso mejor me fui a El Paso”, explica Ana Laura.Datos de la organización Mujeres en Migración, indican que en 2015 radicaban en México 127 mil 238 niñas y 131 mil 466 niños nacidos en Estados Unidos de madre o padre mexicano que no estaban inscritos a la nacionalidad mexicana.Desde 1998 la Ley de Nacionalidad de México permite que las personas mexicanas cuenten con otra nacionalidad, según la cancillería.“Este hecho reviste gran relevancia porque, en efecto, la doble (o múltiple) nacionalidad implica una ampliación de derechos para la persona que cuenta con ella”, indicó.No obstante, también existen responsabilidades que se desprenden de contar con más de una nacionalidad, las cuales es importante conocer, recomienda.Por ejemplo, “recuerda que mientras estés en el país de tu otra nacionalidad, el gobierno de México no podrá brindarte protección consular y se te tratará como nacional de ese país”. (Maricela Morones/ El Diario)