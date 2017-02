Sostendrán en el país precio de gasolinas 2 semanas más

Ciudad de México— El Gobierno Federal aplicó un subsidio para mantener el actual precio de las gasolinas durante dos semanas más a nivel nacional, hasta el 17 de febrero, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero la medida fue cuestionada por la oposición.Sin embargo, legisladores de oposición solicitaron que el freno al incremento sea definitivo y no temporal.El decreto anunciado ayer no aplica para Ciudad Juárez, donde los precios se difundirán hasta el 7 de febrero, cuando acabe la vigencia del último acuerdo de estímulo fiscal, por lo que el precio incentivado de 12.44 y 15.35 seguirá hasta el miércoles de la siguiente semana.El departamento de comunicación social de la dependencia federal informó el jueves que en el caso de las zonas fronterizas se definirán los precios máximos el próximo martes, debido a que se reformularán a partir del precio máximo base (de 15.35 pesos Magna y 17.93 Premium) y el descuento correspondiente al monto deducido por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, dijo que aplazar el aumento al precio de los combustibles “es una medida ridícula, que no abona en nada a la economía de las familias mexicanas”.“Dejar de lastimar el de por sí maltrecho poder adquisitivo de los mexicanos es lo mínimo que debía hacer el Ejecutivo, pero estas son medidas de corto plazo, pues el 11 de febrero se espera otro incremento a los combustibles”, dijo en un comunicado el también coordinador de los diputados del PRD.El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza, señaló que la decisión de no aumentar nuevamente en febrero los precios de las gasolinas “es conveniente, pero insuficiente”, para revertir los efectos negativos provocados por el alza de enero.“El descontento social y los reclamos de la oposición no ha sido escuchado por un PRI-gobierno insensible ante la precaria situación económica de millones de mexicanos”, expuso.El Diario Oficial de la Federación publicó ayer el “Decreto por el que se reforma el diverso por el que se establecen estímulos fiscales en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a los combustibles que se indican” del 27 de diciembre de 2016.De esa manera el subsidio para la Magna aumentó de 1.12 a 1.77 pesos y el de la Premium de .05 a .15 pesos.De acuerdo con la SHCP, el precio promedio a nivel nacional se mantendrá en 15.99 pesos por litro para la gasolina Magna, 17.79 para la Premium y 17.05 para el diésel, según la dependencia.“Los niveles de los precios máximos para cada región pueden ser consultados en la página de la Comisión Reguladora de Energía (www.gob.mx/cre)”, anunció.A partir del 18 de febrero habrá ajustes diarios a los precios máximos de la gasolina en las 90 regiones del país, de acuerdo con lo anunciado. (Con información de Abraham Rubio / El Diario)

