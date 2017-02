Cunde desesperanza en familias separadas por deportaciones

La familia Ruiz Rocha migró desde la Ciudad de México hacia Las Cruces, Nuevo México, sin embargo hace siete años los padres fueron deportados y separados de sus tres hijos, que dependen de la hermana mayor.Ellos claman una reforma migratoria que les permita reunirse, aunque sus esperanzas se apagan con las acciones del presidente Donald Trump.Los padres, Francisca y Sotero, fueron detenidos en Estados Unidos por el Sheriff del Condado, que les exigió una licencia de conducir, la cual no tenían, según comenta la madre.Los oficiales los detuvieron y llamaron a migración, que los deportó.Desde ese momento se tuvieron que separar de sus hijos, uno de ellos de 11 años, y quedaron bajo la tutela de Isela, la mayor de los tres hermanos.A Francisca la castigaron con cinco años sin que pudiera hacer el trámite para obtener visa de turista, mientras a su esposo con uno.“La verdad quién sabe, ahora no sé si podamos aspirar a algo”, comentó desesperanzada de lograr una estancia aunque sea temporal en el país vecino.Dijo que sus hijos ya han hecho su vida allá. Uno de ellos, de 18 años de edad, ya obtuvo su residencia debido a que sufrió un ataque violento. Lo mismo le pasó a su hermana, quien también se encuentra en trámite de obtener su residencia por un caso similar.El pasado 28 de enero tuvieron la oportunidad de abrazarse por tres minutos en el evento “Abrazos, no Muros” organizado por una organización civil en pro de los Derechos Humanos sobre el río Bravo.Siete años sin verse desbordaron un mar de emociones en ambos padres y en sus hijos. Uno de ellos festejaba su cumpleaños, se abrazaron con fuerza y Francisca les dijo “para adelante, siempre para adelante”.Tres minutos fueron insuficientes para recuperar los años perdidos y luego de abandonar el centro del río, las lágrimas le acompañaron hasta la calle del lado juarense, “Los extraño tanto, todos son un encanto”.“Yo no me quise ir de este estado, porque yo sabía que ellos habían quedado cerca, entonces yo no me quise ir a donde yo soy”, expresó la mujer.De acuerdo con datos compilados por el Instituto para las Mujeres en la Migración en 2013, en Estados Unidos aproximadamente 5.5 millones de menores de edad viven en familias de estatus mixtos de todas las nacionalidades; 4.5 millones de esos menores de edad son ciudadanos estadounidenses.Únicamente en 2012, uno o ambos progenitores de 152 mil 426 menores de edad ciudadanos de Estados Unidos fueron deportados. Desde 1998, más de 660 mil menores de edad se han visto afectados por dichas deportaciones.En 2011, el Centro de Investigaciones Aplicadas (Applied Research Center) estimó que al menos 5 mil 100 menores de edad, cuyos padres o madres fueron detenidos o deportados, estaban bajo la custodia de las autoridades de bienestar infantil.Aunque las estadísticas disponibles no miden con precisión el número de familias mexicanas separadas ni los detalles, los datos indican las dimensiones probables.afernandez@redaccion.diario.com.mx