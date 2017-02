Giran orden de captura vs excomandante Reyes

Sin embargo hasta el cierre de esta edición, la ordenanza judicial no era cumplimentada, confirmó personal de la corporación policiaca.El gobernador Javier Corral Jurado se atribuyó ayer la reapertura de carpetas de investigación, entre ellas la del homicidio en grado de tentativa contra el excandidato a la Presidencia municipal de Tijuana, la masacre de Villas de Salvárcar y los asesinatos de varios activistas sociales.“Sí, hemos recuperado muchas carpetas de investigacion, sí reabrimos investigaciones que estaban cerradas, particularmente la del caso de Julián Leyzaola y efectivamente hemos contado con nuevos elementos (de prueba) la Fiscalía ha solicitado y ha obtendio órdenes de aprehensión. Está en la reserva propia de un procedimiento como este decir los objetivos”, dijo Corral Jurado.Por el atentado contra Leyzaola Pérez, perpetrado en mayo del 2015, fueron sentenciados a pasar de 4 a 5 años de prisión, Jesús Antonio Castañeda Álvarez, de 23 años, y Hugo Alonso Serenil Luna, de 33 años.Castañeda Álvarez ha emitido diversas declaraciones en torno a la supuesta participación de Reyes Ramírez en el ataque, pues lo había desvinculado inicialmente.Sin embargo, al ser sentenciado subió al estrado y dijo ante el juzgador que no podía seguir guardando la verdad y que la primera versión que dio era falsa, ya que en realidad Reyes le ofreció 100 mil pesos para que matara a Leyzaola y sólo recibió 50 mil pesos.En una entrevista concedida a El Diario, Jesús Antonio Reyes Ramírez, exdirector de la Policía Municipal, rechazó las acusaciones que hizo en su contra Jesús Antonio Castañeda Álvarez ante el juez oral y afirmó que es ajeno al atentado perpetrado por el acusado contra el militar retirado Julián Leyzaola Pérez.“Es un proceso viciado. Esta persona primero hizo una declaración ante el Ministerio Público y ahora declara ante el juez, supuestamente de manera espontánea, algo que es verdaderamente absurdo”, aseguró el expolicía que accedió a la entrevista.“La verdad saldrá a relucir, yo puedo asegurar que no hice nada y que todo mi trabajo como policía lo hice por el bien de la ciudad, yo no soy político y esta es una persecución política en mi contra. Yo por el contrario nunca he tenido nada en contra de esa persona (Julián Leyzaola Pérez)”, aseguró. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)lsosa@redaccion.diario.com.mx

