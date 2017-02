Desatan conflictos escuelas saturadas

Cargando

La falta de lugares para alumnos de nuevo ingreso desató conflictos entre maestros y padres de familia de algunas escuelas de nivel básico, principalmente del suroriente de la ciudad.

Es el caso de la Primaria Cuauhtémoc, ubicada en el fraccionamiento Parajes de San Isidro, donde Josefa Córdova no pudo conseguir lugar en primer grado para su hija.Dijo que el miércoles fue una de las primeras en la fila, sin embargo el director del plantel optó por sortear los espacios. Al reclamarle, aseguró la mujer, el docente amagó con hablar a la Policía.“No respetaron los lugares de la fila, hicieron papelitos y a los que llegamos desde temprano no nos tomaron en cuenta. Muy prepotente dijo que nos iba a echar la patrulla por no estar de acuerdo con lo que hizo”, expresó la madre de familia.Denunció que muchos de los que quedaron inscritos el pasado miércoles no pertenecen a la zona. “Las autoridades dicen una cosa pero los maestros hacen otra, supuestamente nos iban a dar preferencia a los que vivimos aquí”.En el exterior del plantel fue colocada una cartulina que indicaba que los espacios para primer grado en el turno matutino estaban agotados.“Ahora (jueves) me vine temprano otra vez para ver si esta vez alcanzo un lugar para el turno de en la tarde”, refirió Córdova.Ante estos casos, la Secretaría de Educación y Deporte (SED) expuso que el primer día de inscripciones se llevó a cabo sin incidencias y que todos los estudiantes tienen un lugar escolar asegurado.En otra primaria de la zona, la Federico de la Vega, solamente quedan cuatro espacios, ya que la mayoría se cubrieron con los hermanos de los actuales alumnos.Ivonne Coronado, subdirectora del plantel, explicó dicha escuela tiene una alta demanda. “El problema será en agosto, cuando todos los padres anden en búsqueda de un lugar y nosotros ya no tenemos más que ofrecer”.Los padres de niños de entre 3 y 5 años que buscan un espacio para sus hijos en aquella área de la ciudad, se enfrentan también a una sobrepoblación de solicitantes.Amado García vio como última opción el jardín de niños Guillermo González Camarena, a donde no quería llevar a su hijo porque estudian en aulas móviles.“Estas no son las condiciones académicas adecuadas para un menor, esperemos que el Gobierno haga lo propio para que nuestros hijos no estén mucho tiempo así”, expresó.Relató que el pasado miércoles buscó lugar en un kínder de Parajes del Sur, fraccionamiento cercano, y ya estaban cubiertos todos los espacios.Leticia Anaya Estrada, titular de la Coordinación de Preescolares, refirió que tienen detectados tres planteles sin construcción en aquella área. Se trata del Guillermo González Camarena, Generación 2000 y Chihuahua, que tienen alta demanda escolar.“Sabemos que no son las condiciones adecuadas para estudiar, pero se están haciendo las gestiones necesarias para buscar los recursos”, puntualizó el funcionaria.En los primeros dos días de preinscripciones, la Secundaria Estatal 3042 presentó un alto número de solicitudes de ingreso.Carlos Valdez Hernández, trabajador del plantel, aseguró que hasta la mañana de ayer habían entregado 500 fichas. Actualmente la escuela cuenta con siete grupos destinados para primer grado, es decir, serán aceptados 315 estudiantes.“Los papás nos dicen que sus hijos tienen muy buenas calificaciones, que viven por la zona y los entendemos, pero no depende de nosotros si se quedan o no”, refirió.Los aspirantes a secundaria realizarán el examen de Instrumento para el Diagnóstico de Alumnos de Nuevo Ingreso a Secundaria (Idanis) el próximo 19 de mayo.Los resultados se darán a conocer en cada plantel el 26 de junio. Es en ese momento cuando los alumnos que no hayan sido aceptados deben de buscar nuevas opciones. (Maricela Morones / El Diario)