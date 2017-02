Va Trump vs ‘mamás transfronterizas’

El presidente Donald Trump giró instrucciones al Departamento de Seguridad Interna y al Departamento de Estado para que hagan un reporte sobre “las medidas que están tomando para combatir el turismo de nacimientos”, informó The Washington Post.

Esto se refiere a los casos en los que mujeres que no son ciudadanas estadounidenses llegan a Estados Unidos para dar a luz a sus hijos con el fin de que obtengan la ciudadanía, popular queja conservadora a la que expertos migratorios no dan importancia, por considerar el tema un problema menor.La nueva orden contra mujeres no sólo afectará a las madres de familia, sino que al parecer también a migrantes que utilicen demasiados servicios públicos.Expertos y defensores de inmigración reaccionaron indignados ante los documentos en borrador del nuevo Gobierno, advirtiendo que, de ser promulgadas, las órdenes ejecutivas podrían perjudicar a ciudadanos estadounidenses que sean hijos de inmigrantes indocumentados y a cuyos padres podría retirarse la asistencia pública.Aseguraron que cruzar y pagar para dar a luz en aquel país es legal.“Trump ha cargado su Uzi antiinmigrantes y está disparando otra vez”, dijo Angela María Kelley, experta migratoria en el Centro por el Progreso Estadounidense, un centro de ideas liberal.“En esta ocasión está dirigiéndose a niños que son ciudadanos estadounidenses que en la escuela han tenido comidas más reducidas. Resulta asombrosa la profundidad del trastorno y el caos que Trump parece empeñado en provocar en nuestras comunidades”.Según expertos en El Paso, el turismo de partos ha sido practicado por años por millones de mujeres alrededor del mundo que llegan en las últimas semanas de gestación para dar a luz.Un niño nacido en Estados Unidos se convierte automáticamente en ciudadano y, bajo la ley federal, cuando cumple 21 años puede patrocinar a sus familiares para que obtengan la residencia permanente y, en última instancia, la ciudadanía.El Centro de Estudios sobre la Inmigración, organización que hace campaña contra esta práctica y que favorece más restricciones a la inmigración en general, estima que 40 mil mujeres visitan anualmente el país con este fin.Ante una práctica común en la región fronteriza las autoridades aseguran que la modalidad no rompe con las leyes estadounidenses actuales.La ley no prohíbe la entrada de mujeres embarazadas.La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), sector El Paso, explicó ayer que no existen leyes o regulaciones específicas que prohíben que una mujer embarazada extranjera ingrese a EU.“Al igual que cualquier solicitante, el viajero debe demostrar que es ciudadano estadounidense o, si es extranjero, ha superado todos los motivos de inadmisibilidad. No existe un motivo de inadmisibilidad dentro de la ley de inmigración estadounidense que prohíba el nacimiento de un niño en los Estados Unidos”.Roger Maier, portavoz de CBP en El Paso, explicó que la obtención de cuidado médico es una actividad permitida dentro de la categoría de la visa de visitante temporal (B1 / B2), siempre y cuando el viajero tenga los medios para pagar los costos médicos asociados. Aseguró que “llegar a EU para dar a luz no es un hecho para que un individuo sea inadmisible”.Si el individuo está entrando con la intención de permanecer más allá del período de tiempo asignado por su visa o para que sus costos de parto sean pagados con fondos públicos podría ser que el solicitante fuera considerado inadmisible.En El Paso practican alrededor de 40 ginecobstetras que atienden a madres embarazadas locales y visitantes.Uno de ellos es el doctor Mario Nutis, quien asegura atiende aproximadamente 60 partos de madres mexicanas mensualmente, modalidad que ha observado por años.Afirma que la mayoría de ellas son profesionales con recursos económicos que saldan sus cuentas en efectivo y una vez tienen sus hijos regresan a residir a México.“Es muy común para un ginecoobstetra de El Paso atender madres mexicanas o de otras partes del mundo. Se piensa que estas madres quieren aprovecharse del sistema y no es así.La creencia es que tienen los niños en El Paso para que estos reciban beneficios del Gobierno sin embargo aunque los pequeños sean estadounidenses si no residen aquí no pueden aplicar a dichas ayudas”, aseguró Nutis. (Juliana Henao y Diego Murcia/El Diario de El Paso)