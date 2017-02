Reportan fallecimiento de bebé

Paramédicos de la Cruz Roja y Policías Municipales acudieron al lugar y se percataron que el infante estaba al cuidado de dos adolescentes de 12 y 16 años quienes además estaban al cargo de otros dos niños mientras la madre y la abuela laboran en una empresa maquiladora.“Son niños cuidando niños”, expusieron los vecinos que quedaron conmocionados ante la tragedia, pues las menores lloraban aterradas al descubrir que el pequeñito estaba muerto.El cuerpo del menor estaba boca abajo y en su boca había rastros del lácteo que consumió previamente, así como sangre, informaron los primeros respondientes.El hecho fue reportado a las 13:05 horas al servicio de emergencias 911, informó personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Las niñas fueron las que llamaron al 911 para pedir auxilio al percatarse que su primo no respiraba. Al llegar los paramédicos encontraron al bebé en su cuna, a una niña de 16 meses de nacida, otra de tres años y a las menores en crisis nerviosa.“Ellas no van a la escuela porque tienen que ayudar a la mamá y a la abuela en el cuidado de los más pequeños, pero ellas qué van a saber. Ellas deben estar en la escuela y no criando hijos ajenos”, dijo indignada una vecina.Al lugar llegó un tío de todos los niños, así como la madre identificada como Sandra Serna y el padre el recién nacido fallecido.Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía General del Estado (FGE) no daba a conocer si los menores fueron asegurados y cuál era la situación legal de los padres.En el caso de las dos adolescentes se les exoneró, ya que por su edad son inimputables de delito, explicaron los agentes preventivos.lsosa@redaccion.diario.com.mx

