Desisten de manifestaciones en oficinas de ‘Pueblito’

La lideresa acudió ayer por tercer día consecutivo a la Unidad Administrativa “José María Morelos y Pavón” y tuvo un altercado con elementos de la Fiscalía General del Estado que resguardan el edificio, luego de las protestas que encabezó lunes y martes, pero finalmente le permitieron la entrada.Era acompañada por una docena de personas que pretendían pagar 388.78 pesos por concepto de revalidación, siendo que el costo oficial es de mil 335 pesos.Después se dirigió con el grupo a la Recaudación de Rentas, donde una funcionaria identificada como asesora técnica le reiteró que los pagos de 388.78 pesos podían ser recibidos solo como “depósitos en garantía”, es decir, como abonos, pero no como pago total.Ante eso, los activistas se manifestaron un rato y luego ella tomó la decisión de retirarse con sus seguidores “para no desgastarse” física y emocionalmente.Prieto Terrazas dijo que ahora emprenderá una campaña para invitar a no pagar la revalidación vehicular, la cual iniciará mañana con la entrega de volantes en cruceros.Sergio Nevárez Rodríguez, titular de la Recaudación de Rentas, dijo que las manifestaciones de lunes y martes provocaron que esa dependencia dejara de captar 7 y 5 millones de pesos, respectivamente, lo que da una suma de 12 millones.Esto aparte de las personas que fueron privadas de su libertad por los manifestantes, los empujones a una funcionaria e insultos y agresiones verbales a empleados estatales y otras personas, indicó.Durante esos dos días de protestas y la mañana de este jueves, los manifestantes hicieron un solo pago de 388.78 pesos cuando anunciaron que iban a hacerlos masivamente, agregó.Informó que se tomó la decisión de dejar de recibir pagos de esa cantidad no solo porque no cubren el adeudo total, sino que provocaban confusión entre los contribuyentes.hcarrasco@redaccion.diario.com.mx

