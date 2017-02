Destapan a nuevo administrador

Cargando

José Rodolfo Martínez Ortega

Accionista y directivo del Grupo Roma

Oficial mayor (2010-2013)

Alcalde: Héctor Murguía

José Rodolfo Martínez Ortega, quien fue oficial mayor durante el trienio 2010-2013 del priista Héctor Murguía Lardizábal, fue nombrado administrador de la ciudad, luego de que Francisco Duarte Huerta renunció por cuestiones de salud, anunció el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.Martínez dijo que durante la administración de “Teto” hubo muchas cosas que no le gustaron y por eso renunció al cargo, además de que “me novatearon”.Rodolfo Martínez, quien es accionista y director general del Grupo Roma, cargo que dejó temporalmente para trabajar en el Municipio, explicó que la primera vez que aceptó entrar al Gobierno fue porque le platicaron que las cosas se iban a hacer bien.“Cuando yo me doy cuenta que no es así, que se venía manejando el mismo sistema de hace muchos años, yo decido retirarme porque no estaba de acuerdo con muchas cosas”, aseguró.Dijo que entonces fue invitado para ser regidor y convertirse en el coordinador de la fracción del PRI, pero al alcalde le gustó su perfil para oficial mayor y por eso pidió licencia para dejar la regiduría.Martínez duró dos años en la Oficialía Mayor y renunció a la administración municipal.“No estaban las cosas bien, por ejemplo yo no me metí en el tema de Movilidad Urbana y me querían meter. Querían que hiciera la licitación para contratar a la empresa supervisora”, explicó.Expuso que empezó a tener muchos roces con funcionarios del Municipio y no le gustó el ambiente del equipo, “no era grato”.Martínez aseguró que esta administración municipal es diferente y dijo que Armando Cabada se lo ha demostrado con hechos.“Desde el primer momento que platiqué con Armando Cabada hasta ahorita he visto que se están haciendo las cosas, he visto la clase de persona que es el presidente, me lo ha demostrado con muchos hechos y tengo plena fe en que se va a seguir haciendo eso”, expuso.Dijo que por ejemplo ahora los recursos se están aplicando como debe ser.“Antes para las obras publicas se pedía un moche, se dejaban de hacer las cosas porque te pedían una lana y no hacías la misma calidad, ahorita veo que se está ejerciendo bien el presupuesto. Está muy fácil de demostrar que los recursos se deben de aplicar como debe ser”, aseguró.acastanon@redaccion.diario.com.mx