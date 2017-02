Se desbordan protestas en el estado

Cargando

En protesta contra los aumentos a la gasolina, agua y revalidación vehicular, ciudadanos tomaron ayer casetas, tramos carreteros, oficinas estatales y hasta el mismo Congreso.Las manifestaciones fueron simultáneas aquí, en la ciudad de Chihuahua, Camargo, Jiménez, Delicias, Saucillo y Cuauhtémoc. En algunas se llegó a los enfrentamientos con policías y tuvieron como saldo 13 personas detenidas.Aquí, cientos de manifestantes sumaron ayer dos días de plantón en la Unidad Administrativa “José María Morelos y Pavón” hasta que amagados por la Policía Estatal decidieron desalojar las oficinas de gobierno.Los cientos de quejosos protestaban contra lo que consideraron el alto costo de la revalidación vehicular que es de 1,231 pesos. Ellos exigian pagar sólo 388 pesos.En la ciudad de Chihuahua, grupos de diversos municipios del estado irrumpieron en Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado para exigir que se revierta el ‘gasolinazo’.Advirtieron que en caso de que haya un aumento en los combustibles el domingo, tomarán medidas drásticas en toda la entidad contra los tres órdenes de gobierno.Los manifestantes provenían de regiones de Madera, Temisochis, Matachi, Guerrero, San Isidro, entre otras poblaciones.Destacaron que no forman parte de una organización, sino que se trata de personas que desean expresar su rechazo ante el aumento de los combustibles.La protesta tenía como objetivo tener una audiencia con el gobernador del estado, quien en esos momentos no estaba en el recinto, por lo que buscaron una reunión con el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, la cual se concretó.Debido a que la reunión era a puerta cerrada varias de las personas que esperaban en el exterior decidieron entrar y abrieron las puertas del salón en el que se realizaba el encuentro.El funcionario estatal explicó que el gobernador del estado, Javier Corral, se encontraba en la Ciudad de México para abordar el tema del alza a los combustibles, ya que ha sido una demanda revertir el aumento.En esta frontera la activista Susana Prieto Terrazas y algunos grupos de izquierda hicieron su segundo día de plantón en el vestíbulo de la Unidad Administrativa “José María Morelos y Pavón”.Aunque su intención era tomar nuevamente el edificio estatal, como lo hicieron el pasado martes, cuando causaron un paro de labores en el complejo administrativo y privaron de la liberad a decenas de personas, se retiraron cuando la Policía Estatal les pidió salir porque ya iban a cerrar las puertas.Los manifestantes comenzaron a desalojar el inmueble cuando decenas de elementos de la Fiscalía y la Policía Municipal les tendieron un cerco y su única salida era hacia la puerta.Como no se les autorizó su petición, durante toda la mañana y el mediodía los activistas se manifestaron a gritos, lanzaron insultos contra funcionarios estatales e hicieron mofa de varios de ellos.Susana Prieto dijo que no les quieren bajar el precio de la revalidación vehicular porque el padrón de Ciudad Juárez es muy grande y deja mucho dinero al Estado.Agregó que planeaban permanecer allí hasta que la Policía los desalojara, pues inclusive querían quedarse a dormir allí. Esto como parte de su exigencia de que los 388.78 pesos sean el pago total de la revalidación vehicular, informó.El subsecretario estatal de Gobierno, Ramón Galindo Noriega, dijo en rueda de prensa que “se nos está acabando la paciencia”.“No vamos a aceptar pagos de 388 pesos por la revalidación vehicular, esto es tajante y definitivo”, expresó. Sólo se pueden recibir como “Depósito en Garantía” o abono.Grupos de manifestantes bloquearon el paso en la carretera a Jiménez en protesta por el alza de la tarifa de agua.Los protestantes lograron reunirse con el titular de la dependencia Roberto Medina Blake y manifestarle una serie de inconformidades y peticiones.El acuerdo al que llegaron es que buscarán la manera de apoyarlos con la gestión de sus medidores para que el cobro sea menor.Ciudadanos contra el gasolinazo, irrumpieron en el Congreso del Estado con el fin de presentar un pliego petitorio a los diputados y exigirles que estén del lado de los ciudadanos para dar reversa al aumento a la gasolina, aceptar el pago de revalidación vehicular por 389 pesos, así como la liberación de compañeros manifestantes detenidos en Camargo y Saucillo.Los ciudadanos arribaron a Congreso alrededor del mediodía, donde entraron de forma pacífica, para ser recibidos en audiencia por los diputados que se encontraban en el recinto, entre los que estuvieron Jesús Villarreal y Patricia Jurado, del PAN; Isela Ortega y Pedro Torres, de Morena y Miguel Vallejo, del MC.“Por única vez, quisiéramos que los diputados locales y el Gobierno del Estado, hicieran de las propuestas de la ciudadanía, gritando ya, que hicieran la propuesta de todos, la de ustedes. Es una súplica escuchen este grito. Es un grito de hambre, en sus casas no hay hambre, en la de nosotros sí y más con esta insensibilidad de los diputados que no voltean a vernos. Los pliegos tienen acciones específicas, lo hacemos por vía constitucional”, detalló el representante de los ciudadanos de Madera.Manifestantes bloquearon también casetas y tramos carreteros de Camargo, Saucillo y Delicias.De acuerdo al reporte de la Policía Federal, los cierres fueron en la vialidad Mariano Jiménez y entronque carretera Vía libre hacia Camargo, donde un se apostó un contingente de aproximadamente 30 personas en cinco vehículos miembros de el Partido Político Morena, Agrodinámica Nacional, Unión Campesina Democrática, Frente Democrático Campesino y organizaciones civiles.En el Punto de Revisión Fitosanitario del kilómetro 72+000 de la carretera Jiménez -Delicias aproximadamente 60 personas bloquearon el paso de ambos cuerpos de la vía a todo tipo de vehículos.La Caseta de Peaje Camargo, ubicada en el kilómetro 73+300 de la carretera Jiménez-Delicias fue cerrada por un grupo de 25 personas.En la Caseta de Peaje Saucillo, en el kilómetro 116+400, de la Jiménez-Delicias fue bloqueada por un contingente de aproximadamente 30 personas en 15 vehículos.En medio de un fuerte operativo policial, se efectuó el traslado de 13 personas detenidas por tomar las casetas de Saucillo y Camargo. 