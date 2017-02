De rojo, de verde y de rajas: la tradición de la ‘tamaliza’

Hace 21 años, previo al festejo de la Candelaria, Ausencio Pérez llegó a trabajar a un restaurante de comida mexicana. Rodeado de tamales de rojo, de verde, rajas y dulce ha pasado la mitad de su vida, pues ahora cuenta con 45 años.“Aquí está mi vida, mucha gente conocida. La gente nos conoce, el de La Choza, el tamalero, me dicen que ya soy parte del inventario”, dice.Para Ausencio, además de recordar un aniversario más de su estancia laboral, el Día la Candelaria que se celebra hoy es también una oportunidad para incrementar sus ventas, ya que la tradición señala que quien sacó el muñequito en la rosca de Reyes del 6 de enero debe pagar con una ‘tamaliza’.En el negocio del que ahora es encargado, el olor que despiden los guisos se mezclan en espera de clientes.Puerco con chile colorado, pollo en salsa verde, chile California, jalapeño para las rajas, además de piña y coco para los tamales de dulce, es la variedad que ofrece para que este platillo mexicano llegue a las mesas de las familias fronterizas.Pero Ausencio no concibe los tamales sin el champurrado, “Aquí lo hacemos de sabores, de guayaba, de chocolate con cocoa, de nuez y de coco”, comenta.Sin embargo a medida que pasan los años, se entristece de ver disminuida la afluencia de clientes que adquieren estos antojos.Asegura que los más jóvenes, en lugar de promover esta tradición, optan por comprar pizzas. “Le salió el monito y ve por la pizza, es algo que no podemos perder, la juventud ahorita está dejando perder esto, es una tradición de México”, expresa.De acuerdo con el Diccionario Universal de Historia y Geografía, el Día de la Candelaria es una fiesta religiosa en memoria de la presentación de Jesucristo en el templo y de la purificación de la Virgen y fue instituida a fines del siglo V y principios del VI.El nombre proviene de las candelas que se queman en la celebración como símbolo de la luz que el hijo de Dios difundiría entre los gentiles.En la revista México Desconocido en su artículo titulado ¿Por Qué Comemos Tamales el Día de la Candelaria?, expone que “así como se festeja la presentación de Jesús al Templo de Jerusalén, nuestros antepasados conmemoraban el primer día del año azteca en honor a Tláloc, Chalchiuhtlicue y Quetzalcóatl”.De acuerdo con el libro Tradiciones Mexicanas, en la leyenda de la creación mesoamericana el maíz formó al cuerpo del hombre.Tamal proviene del náhuatl tamalli, cuyo significado es envuelto. En Ciudad Juárez regularmente se utiliza la hoja de mazorca, sin embargo en otros lugares del país utilizan el plátano, el maguey o incluso el aguacate. (Alicia Fernández / El Diario)afernandez@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.