Roban hasta papelería de primaria

El robo a la Dirección ha prendido la alerta entre los profesores de la Escuela Primaria Estatal Salvador Allende, mismo que se suscitó durante la noche del lunes pasado.El director del plantel educativo, Enrique Gutiérrez Domínguez, relató que el martes que llegaron por la mañana descubrieron que la puerta que da acceso a su oficina se encontraba vencida y entre los artículos que se llevaron se encuentra un cañón de proyecciones, bocinas, una impresora, un calentón y hasta papelería.“Tal vez no es mucho lo que nos robaron, pero para nosotros es muy importante porque es para los alumnos, es lo que usamos para las clases y ahora no sabemos cómo reponerlo”, comentó.El profesor dijo que durante la época con mayor índice de inseguridad en la ciudad, los atracos a la escuela se registraban prácticamente cada que salían de vacaciones, sin embargo, al paso de los años cedieron y ya no habían reportado ninguno.Ahora, lo que más les sorprende es que ni siquiera fue en temporada vacacional, sino que recién acaban de volver a las aulas.Esta escuela se encuentra en la calle Guinea de la colonia José Martí, sector en donde hay otros planteles educativos siendo éste el de menor demanda; cosa que se lo atribuyen a su acceso complicado por calles sin pavimentar.Actualmente tiene un solo turno y brinda clases a 124 estudiantes; cuenta con al menos 25 años de haber iniciado labores.Ayer por la mañana, hasta el lugar llegaron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes después de levantar el reporte de lo ocurrido y atender la petición de mayor seguridad por parte de los maestros, se comprometieron a acudir a la escuela posteriormente para brindar a los alumnos pláticas de prevención del delito.Lo anterior lo solicitaron alentados por la diputada del distrito 07, Laura Marín, quien también acudió junto con su equipo de trabajo, con la intención de expresar apoyo a la escuela.“La seguridad es una solicitud de los residentes del sector, y esto es una evidencia del por qué; estaremos atentos a todo lo que surja y los apoyaremos en lo que podamos”, dijo la legisladora.kcano@redaccion.diario.com.mx

