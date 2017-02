Al frente del IMIP queda Mora Palacios

Álvaro Roberto Manuel Mora Palacios, quien laboró en la administración de Jesús Macías Delgado, en los años 1989-1992, fue nombrado ayer director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) por el Consejo Deliberativo del organismo.Mora es propietario de la constructora “Desarrollos de Proyectos de Ingeniería”, y en esta administración municipal recibió dos asignaciones directas de obra.Los trabajos se adjudicaron el 1 y el 18 de noviembre del 2016 y se trata de la construcción de cuartos rosas, cuyo monto del contrato fue de un millón 528 mil 801 pesos.La segunda obra es la rehabilitación de un parque comunitario por un monto de un millón 674 mil 837 pesos, de acuerdo con documentos de la Dirección de Obras Públicas a los que se tuvo acceso.Mora aseguró que cuando aceptó esos trabajos desconocía que el exdirector del IMIP, Vicente López Urueta iba a renunciar al puesto y que él iba a ser invitado para ocuparlo.“A partir de este momento yo no puedo tener ya ningún contrato con la administración municipal”, declaró ayer.Roberto Mora Palacios ocupó las direcciones de Planeación y de Desarrollo y Fomento Económico durante las administraciones municipales de los priistas, Jesús Macías Delgado y Carlos Ponce, de 1989 a 1992.El director del IMIP aseguró que no tiene compromisos y por eso aceptó la invitación para trabajar en el Gobierno local.“Aquí no tenemos que quedar bien con nadie ni pagarle nada a nadie, por lo mismo vamos a trabajar por el bien de la ciudad”, declaró.Aunque dijo que el crecimiento de la ciudad no se puede parar, ya no debe ser de manera desordenada.“No podemos con esto parar el crecimiento, pero vamos a tratar de que se consolide la mancha urbana que ya tenemos en este momento y no seguir creciendo de una manera indebida la ciudad”, expuso.El alcalde Armando Cabada Alvídrez, aseguró que el Ayuntamiento le dará al IMIP el sustento legal y la fortaleza para que sea el organismo rector del crecimiento de la urbe.“Coincidimos en que tenemos una densidad desproporcionada en la ciudad, que no debemos generar más crecimiento a la largo y a lo ancho, que debemos concentramos en lo que se tiene”, señaló. (Araly Castañón)acastanon@redaccion.diario.com.mx

