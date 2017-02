Aseguró Policía 36 armas de fuego en enero

Treinta y seis armas de fuego fueron aseguradas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM) en la ciudad durante el mes de enero.De ese total dos eran armas largas y 34 armas cortas. Los últimos aseguramientos fueron efectuados el martes 31, dio a conocer Arturo Sandoval Figón, vocero de la Policía Municipal.En diferentes intervenciones, los agentes preventivos arrestaron a tres hombres en posesión de una pistola que presuntamente compraron en un mercado popular de esta ciudad. Además, detuvieron a otra persona en supuesta posesión de material balístico y a una supuesta banda de asaltantes en probable posesión de un arma de fuego.En la primera intervención los agentes capturaron a Jorge A. C., Juan Carlos R. C. y Juan G, P., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la promoción de conductas ilícitas, debido a que ofrecieron a los agentes 12 mil pesos a cambio de su libertad, dijo el vocero.Presuntamente portaban una pistola calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con seis cartuchos útiles, informó el portavoz.La intervención policial fue derivada de una denuncia realizada por vecinos de la colonia Felipe Ángeles que llamaron al teléfono comunitario de la Estación de Policía Distrito Centro (656-253-3026) y reportaron a tres hombres armados a bordo de un vehículo de la marca Nissan Altima, color gris, modelo 2010.Las personas argumentaron que el arma asegurada se las vendió un hombre a 5 mil pesos hace varios días en las afueras de un supermercado en el Centro de la ciudad.En la segunda intervención, la SSPM dio a conocer que Luis Manuel C. M. y Jesús Gerardo G. R., ambos de 30 años, fueron detenidos por la supuesta posesión de una pistola calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles dentro de una camioneta Town Country, color arena, con permiso de circulación del estado de Texas.El vocero dijo que estas personas confesaron ser dirigidos por un integrante de una pandilla y que presuntamente cometieron un robo contra una tienda de convenencia en la avenida Aeronáutica y una tienda de abarrotes de la zona Centro.Ambas personas cuentan con antecedentes por robo con violencia en el año 2014 y por delitos contra la salud en el año 2016.Finalmente fue arrestado José Guadalupe F., de 42 años, quien fue interceptado en el cruce de las calles Capitán Cristóbal Ruiz y 22 de Enero y al realizarle una inspección a una mochila encontraron diez cartuchos útiles de calibre 7.62 milímetros y un cargador desabastecido para cartuchos calibre .380, mismo que en su defensa comentó que se los encontró y los iba a vender a su amigo.lsosa@redaccion.diario.com.mx

