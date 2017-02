‘Pega’ a la tamaliza aumento de precios

La tradición marca que el 2 de febrero, quienes sacaron el muñequito de la rosca de Reyes deben pagar con una ‘tamaliza’.Sin embargo, en comparación con el año pasado, las ventas de hojas de tamal y otros ingredientes necesarios para el tradicional platillo han decaído en un 80 por ciento.“Está muy calmado, cada año está más tranquilo, yo creo que sí se está perdiendo la tradición. Además, la gente no trae dinero, esperemos que mañana (hoy, 1 de febrero) se componga poquito y la gente venga a comprar”, dijo Saúl Estrada, mercader que tiene décadas instalado en el Centro Histórico.Amas de casa como Cecilia, de 60 años, también resienten el alza en los precios. Ella preparará para su familia 2 kilogramos de tamales, para lo que tuvo que gastar cerca de 300 pesos.“Cuando yo era niña le festejábamos a la Virgen, le hacíamos cantos al niño Dios, lo acostábamos, lo levantábamos, pero ahora ya casi nadie hace nada, yo creo que porque cada vez las cosas están más caras”, comentó ayer mientras compraba en el mercado los ingredientes que utilizaría.Dijo que para hacer unos “buenos” tamales, no basta con saber las técnicas de cocina, sino que hay que buscar los mejores ingredientes.Mientras algunas personas prefieren comprar los tamales ya preparados, todavía hay quienes prefieren cocinarlos en casa, porque es más barato y alcanza para más, agregó.Otra vendedora atribuyó la baja en las ventas al hecho de que los fronterizos prefieren adquirir los ingredientes en las cadenas de tiendas grandes, lo cual dice es contraproducente, pues no sólo resulta más caro, sino que al final estos no tienen la misma calidad que los productos que se ofrecen en negocios pequeños.Un paquete de hojas de tamal cuesta alrededor de 35 pesos y la cantidad de tamales que se pueden hacer con él depende de la preparación. Además, se necesita carne de cerdo y chile colorado para poder preparar el guisado, lo que representa un gasto que varía alrededor de los 200 pesos, según la cantidad, estimó.“La gente no compra para hacer muchos, casi la mayoría gastan como 180 pesos en ingredientes”, señaló Saúl.Según la usanza popular, la fiesta de La Candelaria comienza en la Navidad, con el nacimiento de Jesús, cuando algunas familias católicas colocan la representación del nacimiento en su hogar y el 6 de enero comparten la Rosca de Reyes en un acto simbólico para recordar que Melchor, Gaspar y Baltazar ofrecieron oro, mirra e incienso al niño Jesús.Aquellos que en su rebanada de este postre sacaron al “muñeco” se convierten en los “padrinos del Niño” y adquieren el compromiso moral de ofrendar tamales el 2 de febrero, día en que según la tradición se “levanta” al Niño Dios del pesebre para vestirlo. (Karen Cano / El Diario)kcano@redaccion.diario.com.mx

