Unifican gasolineras precios

El costo del litro de Magna queda en 12.44 pesos, mientras que el de Premium 15.35, hasta el próximo 7 de febrero, cuando posiblemente haya ajuste de precios.El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Ciudad Juárez, Fernando Carbajal Flores, explicó que Hacienda recortó a 10 días la devolución del IEPS, lo que les permitirá ofrecer los combustibles a un costo más bajo, por el estímulo fiscal.“Es por eso que todos los gasolineros aceptamos absorber parte del estímulo fiscal, y por lo cual para beneficio de la ciudadanía estaremos a 12.44”, indicó en una rueda de prensa.Sin embargo pese al costo ‘bajo’ de las gasolinas aquí, siguen estando alrededor de un 15 por ciento más caras que en El Paso.La gasolina tipo Magna cuesta unos 1.62 pesos más en Juárez y la tipo Premium unos 3.44, ya que en los expendios paseños el litro de combustible de bajo octanaje cuesta cerca de 10.81 pesos y el de octanaje medio unos 11.90, tomando en cuenta la cotización del dólar ayer.El alcalde Armando Cabada dijo ayer que con esta medida se logrará conservar los empleos del ramo gasolinero que ya se estaban perdiendo, pues expendios enfrentaban una caída en ventas de hasta el 60 por ciento.Desde el primero de enero, las estaciones en Juárez ofrecían dos precios distintos, pues desde el 31 de diciembre Pemex dejó de asumir el IEPS, y Hacienda se lo cargó a los gasolineros.Los empresarios señalaron que asumir este impuesto implicaba invertir millones de pesos por al menos 50 días, y esperar que Hacienda se los devolviera sin trabas.Por eso, durante estos 31 días, al menos 140 estaciones estuvieron vendiendo el combustible sin el estímulo, a 15.71 la Magna y a 17.93 la Premium.Desde ayer, tras el anuncio realizado por los gasolineros en voz del alcalde Cabada, algunas estaciones empezaron a anunciar que colocarían el precio con el descuento del IEPS.Por ejemplo, Total Gas difundió a través de su página de Facebook que desde hoy miércoles el diésel costaría 16.98, la Magna 12.44 y la Premium 15.33 (sic) por litro (el Diario Oficial marca el precio estimulado de la Premium para Juárez en 15.35).Rogelio Arreola Pinedo, líder nacional de la Onexpo, dijo que “la gasolina va a subir en la medida que los precios internaciones fluctúen, pero la promesa también es que si el precio internacional baja, también lo van a ajustar, eso vamos a seguirlo trabajando”.Además, la Secretaría de Hacienda aceptó regresar en un tiempo máximo de 13 días el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), cuando antes ese estímulo se les devolvía en un lapso de 5 a 55 días, después del mes que se registraba la venta del combustible.“Ya por litro vendido que tengamos al final del mes, a los tres días del siguiente mes, ya tiene sus litros vendidos y puede pedir su devolución, y a los 13 días máximo se regresa el estímulo”, explicó.El líder nacional de la Onexpo dijo que con el incremento del costo del combustible, en enero la Secretaría de Hacienda dejó de percibir en esta ciudad unos 170 millones de pesos en impuestos.“Como le bajaron las ventas drásticamente, Pemex ya no sabía qué hacer con ese combustible y tenía que pagar el costo para mandar ese producto rodado al interior de la República”, afirmó.En un desplegado de prensa publicado hoy, la Onexpo dio a conocer que esta decisión estará en efecto, siempre y cuando, las autoridades fiscales cumplan con su compromiso de efectuar las devoluciones en el tiempo acordado.“A fin de no mermar el flujo de efectivo para seguir operando y ofreciendo el mejor de los servicios a nuestros clientes”, dice el comunicado.En este mes de las 184 gasolineras de la ciudad, sólo 28 subsidiaron el precio más bajo a 12.44 pesos por litro de Magna, de acuerdo con datos de la Onexpo.Dan certidumbreLos cambios hechos al esquema de estímulos fiscales en materia de combustibles cobraron certidumbre al momento de ser publicados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo Alejandra de la Vega Arizpe, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Estado.La funcionaria señaló que el pasado 27 de enero se publicó en la página del SAT un adelanto del Decreto donde se abordan las modificaciones para la devolución del IEPS y para adherirse al esquema los empresarios gasolineros estaban esperando que se difundiera en el Diario Oficial de la Federación (DOF).Sin embargo, al entablar comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se notificó que los cambios entraron en vigor al momento de divulgarse por el SAT.“Teníamos entendido que era necesaria la publicación en el Diario Oficial, pero al entablar comunicación con Hacienda la respuesta fue que no. Estamos estudiando el tema para que los empresarios gasolineros tengan el respaldo legal”, declaró.De la Vega mencionó que hasta antes del 27 de enero de este año las reglas del retorno del impuesto eran poco claras y viables para los expendedores, por lo que pocos se adhirieron al formato tributario y en consecuencia hubo diferentes precios de gasolina.Indicó que lo ideal para Juárez sería regresar al esquema de homologación de costos con El Paso, pero indicó que con las facilidades otorgadas por la Federación más expendios podrán ofrecer el carburante a las tarifas máximas fijadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).De la Vega Arizpe dijo que el grupo Almacenes Distribuidores de la Frontera, administrador de gasolineras Petrol, erogó del 1 al 30 de enero de 2017 más de 40 millones de pesos en absorber el IEPS.Petrol y Oxxo Gas fueron las dos empresas que vendieron el combustible con el estímulo: 12.44 pesos el litro de la Magna y 15.35 pesos el litro de la Premium.El resto de las estaciones comercializaron la Magna en 15.71 pesos y la Premium en 17.93 pesos. 