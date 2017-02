Asume nuevo jefe de Policía en El Sauzal

Mientras que en Loma Blanca y San Isidro quedaron los jefes de la Policía que ya estaban, debido a que no se cumplió con la convocatoria, dio a conocer regidor coordinador de la comisión de Gobernación, Eduardo Fernández Sígala.La toma de protesta se realizó ayer en la mañana en sesión extraordinaria de Cabildo, en la que únicamente se aprobó este asunto por unanimidad.El alcalde, Armando Cabada Alvídrez, tomó protesta al ciudadano Martín Villagrán Peña, quien tendrá como suplente a Rogelio Ríos Ríos.El nombramiento se dio de acuerdo con lo establecido en la fracción cuatro, del Artículo 44 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, que aprueba y designa los comisarios.Asimismo el Cabildo acordó que las personas que los actuales comisarios de Policía en Loma Blanca y San Isidro, continúen ejerciendo las actividades de seguridad y vigilancia.Las elecciones para comisarios ejidales y policiales en el Valle de Juárez y Samalayuca se realizaron el 4 de diciembre.Los comicios únicamente se efectuaron en Samalayuca en esa fecha, debido a que en los otros poblados del Valle, o no se registró nadie, no se respetó la convocatoria o hubo sólo una fórmula, como en el caso de El Sauzal.En Samalayuca, Sergio Anaya Herrera fue quien resultó electo en la elección, y quien posteriormente tomó protesta en el Cabildo. (Araly Castañón)

