Con escuelas saturadas, arrancan preinscripciones

En la primaria Vicente Guerrero, ubicada en el cruce de Hermanos Escobar y Plutarco Elías Calles, sólo hay 20 lugares, pues de los 60 que tenían ya se ocuparon 40.Esther Galindo, directora de la escuela, explicó que se les da prioridad a los hermanos de los alumnos ya inscritos.“La mayoría son hermanitos de los estudiantes, les debemos dar prioridad a ellos, tal como lo refieren las autoridades de Educación”, expresó.Destacó que aunque en la zona ya no hay estudiantes en edad de primaria, es un plantel muy solicitado porque muchos padres laboran cerca.En el caso de la escuela Abraham González, situada en el cruce de Plutarco Elías Calles y Paseo Triunfo de la República, los docentes comentaron que tienen tres grupos para primer grado con 30 espacios cada uno.Sin embargo, de esos ya se cubrieron casi 45 espacios con los hermanos de los actuales estudiantes.Informaron que los padres deberán de llegar y hacer fila, de esa manera se otorgarán los 45 lugares restantes.Ante el inicio del período de preinscripciones, la Secretaría de Educación y Cultura (SED) dio a conocer que tienen contabilizados cerca de 186 mil 544 estudiantes en el estado que buscan ingresar a preescolar, primero de primaria y de secundaria.Del número referido, el 40 por ciento pertenece a Ciudad Juárez, es decir casi 75 mil menores.Se informó que es importante que los padres de familia preinscriban a sus hijos para conocer lo que debe de solicitarse para empezar adecuadamente el ciclo escolar 2017-2018.El pasado lunes, Pablo Cuarón Galindo, titular de la SED, expuso que con base en los registros que se generarán en las preinscripciones podrán analizar la cantidad de libros, docentes y demás mobiliario que van a requerir.Además exhortó a los padres de familia a no dormir en el exterior de los planteles. Destacó que quienes no alcancen lugar en la institución de su preferencia serán canalizados a otras escuelas. (Maricela Morones / El Diario)• Constancia de primaria• Registrarse para el IDANIS• Acta de nacimiento• CURP del alumno• Comprobante de domicilio• Credencial del padre o tutor• Constancia preescolar• Acta de nacimiento• CURP del alumno• Cartilla Nacional de Salud• Comprobante de domicilio• Credencial del padre o tutor• Tercero del 1 al 3 de febrero5 años cumplidos antes de finalizar 2017• Segundo del 7 al 10 de febrero4 años cumplidos antes de finalizar 2017• Primero del 13 al 15 de febrero3 años cumplidos antes de finalizar 2017(Todos los documentos en original y copia)mmorones@redaccion.diario.com.mx

