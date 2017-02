Cierra enero con 54 homicidios

El mes sólo reportó tres días sin asesinatos, sin embargo en uno de ellos fue exhumado un cadáver del patio de una casa localizada en la colonia Juanita Luna.La violencia se exacerbó durante el primer mes del año al registrarse los hechos violentos frente a las familias que reposaban dentro de sus hogares; afuera de restaurantes, dentro de gimnasios y en plena vía pública dejaron cuerpos mutilados con amenazas entre grupos delictivos rivales plasmados en mantas y cartulinas junto a las víctimas.Este mes superó el número de víctimas registradas en el transcurso del mismo mes de los tres años anteriores. La FGE reporta que en enero del 2014 fueron privadas de la vida 32 personas; 30 en el 2015; 32 en el 2016 y 54 en enero del 2017.También durante este mes seis mujeres fueron asesinadas, entre ellas una niña de un año.En ninguno de estos crímenes se han reportado personas detenidas.La FGE ha dado a conocer las identidades de las víctimas, sin embargo, aún faltan personas por identificar y reclamar, por lo que sus cuerpos continúan en los congeladores del Servicio Médico Forense, de acuerdo a la información aportada por el vocero de esta Fiscalía.El fiscal César Augusto Peniche Espejel ha referido que en un alto porcentaje de muertes violentas registradas este mes, la venta de cristal y la fragmentación de los grupos delictivos han sido los factores detonantes.De acuerdo al archivo periodístico el primero de enero fue asesinado José Socorro Vázquez López, de 49 años, en el fraccionamiento Praderas del Sol; el día 3 la víctima fue identificada como Rafael Lemus Quintero y el día 5 fue privada de la vida Jasmine Ramírez, de 31 años.En este caso la FGE dio a conocer que ya existe la orden de aprehensión contra el esposo de la persona fallecida, ya que es el principal sospechoso.El día 6 fue asesinado Carlos Barrio Sánchez en la colonia Pancho Villa; el día 7 fue privada de la vida América Luna Lucero, de 26 años.El día 8 fue asesinado Osma Daniel Ríos Molina en el fraccionamiento Fuentes del Valle; ese mismo día fue victimado Humberto Chavira Hidalgo en Jardines del Valle y un hombre hasta el momento no identificado en las calles Montes de Toledo y bulevar Manuel Talamás Camandari.El día 9 no se reportaron asesinatos. El día 10 fue asesinado René Sánchez Ramírez, de 42 años, en la colonia Fray García de San Francisco; el día 11 falleció Jorge Alberto González Salcido de 53 años en la colonia Eréndira; mientras que el IMSS reportó la muerte violenta de Víctor Alfonso Villa Cortes, de 22 años.El día 12 fue reportado como el día más violento del mes al ser registrados siete crímenes, entre ellos el de Alejandro Silvano de 31 años, en la colonia Puerto Anapra.Irving Alexis Facio Artalejo, de 38 años fue asesinado el día 13 las calles José Marquez Monreal y Soneto 154 de la colonia Carlos Castillo Peraza.El día 14 fue asesinado Ricardo Agustín Gutiérrez López, de 34 años, en las calles Praderas del Sol y Mezquital del fraccionamiento Praderas del Sol.El 15 murió en el Hospital Regional 66 del IMSS Sergio Abraham de la Cruz Guaderrama, de 18 años y otro hombre no identificado en la calle Damián Carmona e Ignacio Zaragoza, de la colonia Zaragoza. Ese mismo día fue localizada la cabeza de un hombre decapitado, sin que su cuerpo sea localizado.El 16 murió Enrique Raúl Hone Gardezabal, de 35 años, en la colonia Periodista y también fue asesinado Eugenio García Herrera, de 40 años en la colonia Urbivilla. El día 17 fue registrado el doble homicidio de dos ciudadanos americanos en el exterior de un restaurante ubicado en las avenidas Paseo de la Victoria y Américas. Las víctimas fueron identificadas como Sergio Sánchez Junior y Gerardo Antonio Escobar, de 32 y 40 años, respectivamente.Ese día fueron localizadas dos osamentas durante las excavaciones en el ejido Jesús Carranza, donde cuatro años atrás las autoridades investigadoras exhumaron otros 20 cuerpos de los cuales se desconoce su identidad.lsosa@redaccion.diario.com.mxv

