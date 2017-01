‘Recursos de puentes serán para comunidades fronterizas’

El Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua no se creó para entregar dinero directamente a los municipios, sino para beneficiar a todos los ayuntamientos de la frontera, dijo el gobernador Javier Corral Jurado.Lo anterior ante la solicitud del secretario del Ayuntamiento del municipio de Guadalupe, Fausto González Pérez, de que los recursos generados en el cruce con Tornillo se queden en su comunidad, por lo que alistan las gestiones legales.Si bien el cruce fronterizo, que fue inaugurado en febrero del 2016 por el presidente Enrique Peña Nieto, no opera ni al 10 por ciento de su capacidad, puede ser un punto de desarrollo para esa comunidad fronteriza, dijo González Pérez.Por su parte, el Ayuntamiento de Juárez no está de acuerdo en que parte del fondo del Fideicomiso se quede en el municipio de Guadalupe, afirmó el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.“No es posible, la verdad es que modificar la concesión es muy complicado, primero tenemos que hacer eficiente ese Fideicomiso, es hora que al menos en esta administración no hemos visto un solo peso invertido en Juárez”, expuso Cabada.Agregó que “de por sí, es poco el recurso, y hay que aprovecharlo de la mejor manera”.El gobernador Javier Corral Jurado expresó ayer durante su visita a Ciudad Juárez que el objetivo del Fideicomiso es hacer las obras que determina un Comité Técnico en función de prioridades.“Por supuesto que vamos a beneficiar a todos los municipios del estado”, y si no es de allí, será de fondos de Gobierno de Chihuahua porque “estamos empeñados en recuperar la tranquilidad y la prosperidad del Valle”, añadió el mandatario.El presidente juarense dijo que a pesar de que ya hay obras aprobados por el Fideicomiso para realizar en Juárez, no existen proyectos ejecutivos.Agregó que los trabajos se aprobaron sin esos planes, y el Municipio los efectuará.“La realización de un proyecto ejecutivo lleva su tiempo, entonces nosotros vamos a presentar los proyectos ejecutivos para empezar a pavimentar”, mencionó.Entre las obras aprobadas por el Comité Técnico del fondo el año pasado son la pavimentación, y reconstrucción de vialidades, el proyecto y cimentación de la segunda ruta troncal del ViveBús, así como la creación del Centro de Investigación e Integración de Tecnologías Avanzadas, entre otras.El primer paquete de obras que presentó el entonces presidente municipal, Javier González Mocken, son por un monto de 211.5 millones de pesos para pavimentar calles, mejorar accesos a colonias, rutas de transporte y reconstrucción de vialidades primarias y secundarias, de acuerdo con notas periodísticas basadas en datos oficiales. (Con información de Araly Castañón)hcarrasco@redaccion.diario.com.mxacastanon@redaccion.diario.com.mx

