Propone Corral instalar Centro para Migrantes en edificio en disputa

Debido a que el Estado y el Municipio reclaman la propiedad del antiguo edificio de Recaudación de Rentas, será la Federación la que decida a quien pertenece, y además el Ayuntamiento solicitará el inmueble, explico el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.No obstante, el gobernador Javier Corral anunció ayer que se está rehabilitando para dar atención ahí a los migrantes, por parte de los tres niveles de gobierno. Anotó que el edificio, ubicado en Francisco Villa y Norzagaray tiene demasiado espacio para albergar a oficinas de los tres niveles.Cabada aseguró que hay una parte del inmueble que es propiedad del Ayuntamiento, aunque pedirá a la Federación aclarar la pertenencia, y así poder compartirlo con dependencias federales y estatales.“He platicado con funcionarios estales y les he dicho que el espacio está demasiado grande, suficiente para caber el Estado, Municipio y alguna dependencia federal y creo que hemos coincidido en eso, yo espero que lo vean con esa visión de servicio, no hay que generar ningún acto ególatra”, indicó.El pasado martes el Cabildo rechazó la solicitud de donación del inmueble municipal con 13 votos a favor de no concederlo, y siete en contra, posteriormente funcionarios estatales aseguraron que el edificio pertenece al Estado.El alcalde explicó que la edificación está en un terreno de 10 mil metros y existe un decreto de mil 700 metros donados al Gobierno del Estado.“Vamos a pedir al gobierno federal que aclare y que entregue al Municipio la propiedad para que sea parte del patrimonio municipal, y dos, coincidir con el Estado y Federación para trabajar los tres juntos”, señaló.Tras la polémica por la propiedad del edificio, el gobernador Javier Corral ofreció ayer compartirlo con los gobiernos federal y municipal, para el funcionamiento del Centro Integral de Atención a Migrantes.Corral Jurado, señaló que el inmueble comenzó a ser rehabilitado para instalar ahí el Centro Integral de Atención a Migrantes el cual será compartido con Municipio y Federación para recibir ahí a los connacionales repatriados. El espacio sería ocupado por el Instituto Nacional de Migración y el Centro Estatal de Atención a Migrantes, entre otros organismos, añadió.El edificio albergó hasta finales de los años 60 a la Aduana de Estados Unidos y a la Patrulla Fronteriza, hasta que fue entregado a México junto con El Chamizal.En la pasada Administración, el entonces recaudador de Rentas, José Luis Canales ofreció entregar el inmueble al Municipio tras mudar las oficinas a la Unidad Administrativa José María Morelos (Pueblito Mexicano), pero no hubo disputa por la propiedad y el edificio fue abandonado casi en su totalidad.acastanon@redaccion.diario.com.mx

