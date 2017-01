En el aire, estímulos a gasolineros

Los estímulos a empresarios gasolineros, con los que podrán ofrecer la gasolina más barata, están en el aire.El decreto acordado con Hacienda el sábado pasado, en el que se agilizaría la devolución del IEPS a 13 días, no se publicó ayer, como se dijo.Fernando Carbajal Flores, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Ciudad Juárez, dijo que ayer el gremio se citó nuevamente con funcionarios de la dependencia federal para tratar la situación.Sin embargo, Hacienda les ofreció recortar de 13 a 10 días la devolución del impuesto y les aseguró que hoy sí se publica el decreto.Rogelio Arreola Pinedo, vicepresidente de la sección de hidrocarburos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), reiteró que en tanto no se divulgue el documento en el Diario Oficial, el esquema no podrá entrar en operación y por ende no se podrán homologar los precios en las estaciones de la ciudad.“No es vigente hasta que no se publique”, declaró.Aunado a ello, los expendedores de gasolina enfrentan otra traba, según se les explicó ayer. Ellos tienen que realizar un nuevo trámite ante Pemex para hacer válida la extensión al crédito, que consiste en solicitar una fianza por los 10 días más otorgados.De acuerdo con los dirigentes de Onexpo, liberarla puede demorar un máximo de tres días.El problema, indicó Rogelio Arreola, no radica en cuánto tarde sino en que también costará a los vendedores de combustibles.Explicó que lo anterior reside en afianzar el doble de lo que ya tenían financiado por el carburante.“Por ejemplo, si una estación tenia crédito por un millón de pesos, va a tener que pedir una fianza por otro millón para poder costear el subsidio”, detalló.Comentó que con las actuales condiciones del mercado probablemente algunos expendedores tengan problemas para asegurar el pago a Pemex.“Cuando se aumentan los montos hay temor y se piden más garantías. No es tan sencillo”, dijo.Otro aspecto que quedó en el aire y que no pudo aclararse en la junta de ayer, fue cómo será la mecánica entre los incrementos del precio de la gasolina y el subsidio.Arreola agregó que se pretende establecer mesas de trabajo permanentes, para orientar a los propietarios de los expendios sobre la recuperación del IEPS. (Cinthya Ávila / El Diario)