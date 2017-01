Desapareció extorsión 4 de cada 5 casas de cuidado infantil

La extorsión que brotó durante los años de mayor violencia en la ciudad desapareció el 80 por ciento de las estancias que funcionaban bajo el esquema de Casas de Cuidado Diario Infantiles, dijo Luz María Villalba, presidenta de la asociación.“Hace seis años teníamos 58 casitas de cuidado, pero empezaron a pedir cuota, entonces nos quedamos con 11. Hemos sobrevivido y de momento tenemos la intención de cambiar los planes y programas de cuidado, además de abrir más casas”, explicó.En esos lugares madres de familia resguardan y atienden a hijos de otras mujeres de su comunidad, proyecto que tiene 15 años en funcionamiento y que ha resistido factores como la inseguridad y la pobreza.Villalba señaló que aunque existen otras iniciativas como esta, así como las estancias de Desarrollo Social, los Centros de Bienestar Infantil del Municipio y las guarderías del IMSS que brindan un servicio de calidad, éste se ve rebasado por la demanda de espacios para los hijos de madres y padres que trabajan.“Lo que encontramos es que es mucha la necesidad, mucha omisión de cuidados por las dinámicas laborales que tienen los padres, y sobre todo las madres en las maquiladoras”, comentó.Ante esta situación, la empresa Oxxo entregó a la asociación un donativo de 495 mil 645 pesos generados del redondeo, recursos con los que buscarán elevar nuevamente el número de casas de cuidado y otorgar becas alimenticias a padres que no puedan costear la estancia de sus hijos en estos lugares.El proyecto de Casas de Cuidado Diario Infantiles consiste en proveer de información y apoyo administrativo a mujeres que están dispuestas a dedicarse a la crianza y cuidado de niños de otras mujeres desde sus hogares, ya que lo que se pretende es que los niños se encuentren en un ambiente cálido y adecuado a sus necesidades.“Son niños desde los 18 meses a los 12 años, buscamos espacios pequeños en donde podamos motivar a las interesadas a que en lugar de abrir un negocio, por ejemplo, de mercería o de costura, se dediquen a cuidar niños. Buscamos personas que estén sinceramente interesadas en el bienestar de los niños, que tengan capacidad de dar amor a los niños y a su comunidad, con intención de servicio”, explicó Villalba.Quienes han prestado su hogar al proyecto sobreviven con las cuotas de cooperación de 250 pesos que piden a cada niño, y en los casos especiales en los que el padre no tiene para pagar, la asociación busca los recursos para becar al niño.“A veces las madres por tener que trabajar todo el día no les dan tiempo a sus hijos. Nosotros vemos que a veces llegan regañados o no se quieren ir de con nosotros porque están necesitados de amor”, mencionó Margarita García Olivas, quien coordina una de estas estancias en la colonia Galeana, que a la vez es su vivienda desde hace dos años.Además de facilitarles el trámite ante las dependencias que tienen injerencia en la apertura de recintos de cuidado infantil, esta asociación también se dedica a la capacitación constante de las cuidadoras.Las casas están ubicadas en colonias como Galeana, Guadalajara Izquierda, Riberas del Bravo, Toribio Ortega y Chaveña. La intención es replantear y reforzar el programa de manera que pueda extenderse y crear más casas de cuidado infantil, que en su conjunto atienden a alrededor de 200 niños.“La cuestión de las becas es importante, es un tema de sobrevivencia del programa, porque muchos de los padres no tienen un hijo, sino que también necesitan el servicio para los hermanitos, y con el salario que perciben les es prácticamente imposible pagar por todos”, explicó Villalba.Margarita agregó que muchas veces se ven en la necesidad de “perdonar” el pago a los padres, o aceptarles una cantidad menor con la intención de no dejar al niño sin servicio. (Karen Cano / El Diario)kcano@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.