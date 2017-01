Esperan su beca 21 mil estudiantes… y no llega

Para Alejandra Rivera, estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) es cada vez más complicado solventar los gastos que le genera la carrera, refiere que la beca Pronabes que les destinaba el gobierno era su salvación.“Me servía mucho para comprar los materiales o pagar las rutas, porque uso cuatro diarias y aunque también trabajo tengo que aportar al gasto de mi casa. Nos daban 800 pesos aproximadamente”, refirió la alumna.Destacó que desde junio de 2016 les dicen que ya está por llegar el pago. “Cada mes nos dicen que ya merito; yo creo que sería mejor que nos dijeron que ya no nos darán la beca y no estamos con la esperanza”, expuso.Dice que en ocasiones se ha quedado sin realizar algunos trabajos escolares porque no tiene para el material.Ante estos adeudos Pablo Cuarón Galindo, titular de la Secretaría de Educación y Deporte (SED) dijo desconocer la fecha exacta en que se saldarán los adeudos.Enfatizó que son pagos pendientes heredados por la administración pasada pero que no se niegan a pagarlos.Actualmente poco más de 21 mil estudiantes de nivel superior en la entidad carecen del pago de becas desde mayo del 2016. El adeudo supera los 70 millones de pesos, puntualizó Cuarón Galindo.“Aún están pendientes, estamos con la Federación ya en la firma del convenio de este año, estamos haciendo todo lo posible por resolverlo y tenemos unos recursos estatales guardaditos”, indicó el funcionario.Destacó que no pueden dar una fecha exacta porque constantemente llegan recursos a la dependencia y empezará a pagar los que tengan más rezago.Además destacó que trabajan en el nuevo esquema de entregas para el 2017 para evitar irregularidades.mmorones@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.