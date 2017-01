Obsequian en audiencia auto para estudiante enferma

El gobernador Javier Corral ordenó ayer, durante la celebración de la Segunda Audiencia Pública, que se le obsequie un automóvil propiedad del Estado a una mujer para que pueda llevar a la universidad a su hija con discapacidad.La madre de familia se retiró visiblemente feliz, luego de entrevistarse con el mandatario estatal, a quien le agradeció mucho su apoyo.A la audiencia, que se celebró el Gimnasio del Colegio de Bachilleres junto al Parque Central Poniente, de 9:00 a 15:00 horas, acudió poca gente.“Yo le pedí un carro para trasladar a mi hija, a lo cual me dijo que sí, me dijo la persona que me va a atender y sí se me lo va a otorgar”, dijo Eusebia Aguirre Vázquez.Agregó que su hija Josefina Domínguez Aguirre, de 35 años tiene discapacidad, pues sufre parálisis cerebral espástica.Ella estudia la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Tecnológica y “está llegando tarde” porque el transporte tiene que recoger a otras personas, añadió.El recaudador Nevárez Rodríguez dijo que el gobernador le dio la indicación de que le entregue un vehículo a la madre de familia y se lo va a dar.Carlos Corona Tarango, director general de Centros Comunitarios del Municipio, acudió a la audiencia para hablar con el gobernador y “aterrizar” la ayuda que les va a proporcionar para su operación.La finalidad es coordinarse en algunos proyectos y plantear temas laborar conjuntamente ambos niveles de Gobierno, agregó.También el director municipal de Asentamientos Humanos, Arturo Ayala Galindo, acudió a entrevistarse con Javier Corral para ponerse de acuerdo en una segunda entrega de títulos de propiedad a colonos.Informó que el 12 de diciembre entregaron mil 500 de esos documentos y ahora desean repartir otros tres mil.Se necesita una condonación o rebaja en los trámites, pues son familias pobres de las colonias Carlos Castillo, Felipe Ángeles, Juanita Luna y Olivia Espinoza, explicó.El poeta Enrique Cortázar y Ricardo Levario acudieron para pedir apoyo en la publicación de una revista literaria de circulación en México y Estados Unidos.La revista se llama “Cruce Review” y solo falta la impresión.Agregó que ya tienen el número cero en Internet en el que colaboran Elena Poniatowska, Juan Villoro y Ricardo Castillo, entre otros.

