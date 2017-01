Impulsan el trueque como una alternativa económica

Con la finalidad de promover alternativas económicas que beneficien a la población en la búsqueda de bienes y servicios, un grupo de activistas proponen dejar de utilizar dinero y volver al “trueque”.Ayer se instaló la tercera edición del “Bazar del Trueque”, en el que vendedores ofrecieron diversidad de objetos a cambio de otros, el requisito es que se encuentren en buenas condiciones.“Estamos tan acostumbrados a que nos digan cuánto valen las cosas, que ya no le damos nosotros el valor que tienen. Lo importante de este movimiento es precisamente eso, que lo que ya no me sirve, tal vez a ti sí, y a cambio tu puedes tener algo que me sirva a mí, y así nos beneficiamos todos”, explicó Carolina Rosas, una de las coordinadoras del proyecto.Para los organizadores es importante fomentar otra economía y dar a entender que el dinero es una herramienta mas no un fin, por lo que todos tienen algo que aportar a los demás.El “Bazar del Trueque” se realizó en las instalaciones del Monumento a Benito Juárez, y se contempla que se realice en futuras ocasiones, cada último domingo del mes, pero en otros espacios.En él se estuvieron ofertando desde libros, ropa, discos, películas, revistas, y hasta sesiones de reiki.“También nos hemos colocado antes en ICSA (Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez), la idea es ir a varios puntos de la ciudad”, explicó Juan José Villagrán, otro de los organizadores.En estos bazares incluyen el proyecto “Comunidad de talentos”. Es un directorio de personas dispuestas a intercambiar conocimientos.“Si tú sabes escribir, y yo sé tomar fotografías, yo te ayudo con tu redacción y a cambio tú me enseñas algunas técnicas”, ejemplificó.Villagrán señaló que todos tienen algún talento, y compartirlo con alguien está relacionado con el valor de la solidaridad.El próximo “Bazar del Trueque” se realizará el domingo 26 de febrero, y aunque aún están por establecer cuál será la instalación, invitaron a los interesados en la causa a hacer patente su interés a través de su perfil en Facebook, en donde pueden ser encontrados como “Buen Trueque Ciudad Juarez”.

