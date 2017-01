Presta libros para impulsar la lectura

Porque los libros son para compartirse y no para guardarse, “Léelo y regrésalo” se ha instaurado en la ciudad como una biblioteca comunitaria, en la que los interesados en participar pueden acudir y llevarse el libro que quieran, con el solo compromiso de regresarlo al terminar.Esta iniciativa ha cumplido ya 3 meses en funcionamiento, y está a cargo de Jesús Chávez, quien cada domingo se instala en el Monumento a Benito Juárez, y deja a disposición de quien lo desee decenas de obras literarias clásicas, modernas y de escritores locales.“Actualmente tenemos unos 60 libros aquí, a la vista, pero circulando debe haber más de 100; la gente viene y regresa, casi siempre, a regresar el libro que leyó pero a donar algunos de sus libros para que sigan circulando entre los lectores”, comentó.El usuario no tiene que pagar nada, ni realizar ningún trámite para poder acceder a alguno de los volúmenes, basta con que elija el título de su preferencia y prometa regresarlo.La idea surgió debido a la afición de Jesús por la lectura, y los comentarios de sus conocidos con los que comparte este hábito.“Me sorprendió cuando uno de mis amigos me dijo que no tenía libros porque siempre que uno le gustaba terminaba regalándolo para que lo leyera alguien más. Es algo que no cualquiera hace, la mayoría somos muy apegados a nuestros libros y no los préstamos por temor a perderlos, pero hay que hacerlo para que más gente lea”, dijo.En estos meses ya tiene, incluso, familiaridad con algunos lectores que cada semana llegan en busca de títulos y le donan otros.Uno de ellos es Miguel Sánchez, quien comentó que de principio se sintió sorprendido de que alguien estuviera dispuesto a prestar libros sin ningún interés, y que desde entonces cada domingo se da la vuelta a dejarle libros y llevarse alguno.“Los libreros son ataúdes para los libros que están hechos para circular, para ser leídos, no para estar guardados. Yo de hecho me la mantengo regalando los libros que leo”, comentó.A la iniciativa se han sumado los administradores de una cafetería local llamada “Sabrosa la vida”, establecimiento que ha decidido compartir el compromiso de “Léelo y regrésalo” desde sus instalaciones.En este lugar, ubicado sobre la avenida Pedro Rosales de León, justo frente al estacionamiento trasero del Centro Comercial Galerías Tec, se ofrece café gratuito a quien acuda y diga “Vengo a leer”.Una vez dicho esto, al usuario se le ofrece una taza de café y se le encamina a los libros en existencia para que se siente y lea el tiempo que desee, sin ningún costo.Estos esfuerzos no tienen otro compromiso más que el de promover el hábito de la lectura, como el mejor para una mejor sociedad, comentó.Finalmente, Jesús Chávez invitó a quien esté interesado en el proyecto a seguirlo a través de Facebook, en el perfil que lleva por título “Léelo y regrésalo”. (Karen Cano / El Diario)