Con precio bajo, sigue gasolina más cara aquí que en El Paso

Aun y cuando los expendios juarenses de gasolina ofrezcan gasolina más barata con el estímulo fiscal anunciado por Hacienda, el precio del litro de combustible –la Magna a 12.44 y la Premium a 15.35– tendrá una desventaja del 15 por ciento con respecto a la ciudad de El Paso, Texas.Mientras que llenar un tanque de 60 litros con gasolina de bajo octanaje en la ciudad estadounidense cuesta 648.98 pesos (con un tipo de cambio de 20.60, registrado ayer), en esta urbe hay que invertir 746.4 pesos para cargar el mismo combustible.La gasolina tipo Magna cuesta 1.62 pesos más en Juárez y la tipo Premium 3.44, es decir, al fronterizo en los expendios paseños el litro de combustible de bajo octanaje le cuesta 10.81 pesos y el de octanaje medio 11.90.Antes de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asegurara a los gasolineros mejores condiciones para hacerse del estímulo fiscal, la brecha entre ambos mercados era de hasta de 50 por ciento, debido a que los precios normales de 15.71 pesos la Magna y 17.93 la Premium, mantenían aún más incompetentes a los establecimientos gasolineros de Juárez.El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Juárez, Fernando Carbajal Flores, informó que si todos solicitan el incentivo fiscal, la diferencia de precio del 15 por ciento no hará que se presente otra fuga de consumidores de Ciudad Juárez a El Paso, como en las semanas pasadas.Así mismo, mencionó que el gasolinazo del 8 por ciento –programado por la SHCP para el 4 de febrero– no implicará un gran impacto para los precios.Algunos de los gasolineros comentaron que no están conformes con lo acordado el sábado con la SHCP, asegurando que no cambian las condiciones de incompetencia con El Paso.Carbajal Flores aseguró que el nuevo acuerdo sí implicó un cambio que ayudará a que más empresarios soliciten el estímulo fiscal, debido a que el acuerdo establece que el monto del IEPS será devuelto en 13 días hábiles –sin importar que las facturas de Pemex estén pagadas o no– y podrá hacerse la petición a partir del segundo día del mes (no a partir del día 17).A pesar de que aceptó que los precios siguen desiguales con El Paso, la homologación está descartada por la SHCP y se mantiene una desventaja con respecto a la ciudad vecina, misma que aumentará tras el gasolinazo de febrero. (Abraham Rubio / El Diario)

